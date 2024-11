‘บอย จอร์จ’ กิ้งก่าเปลี่ยนสี! ผันตัวจากนักร้องเป็นนักวาดรูป

ในฐานะนักร้องของวง Culture Club “บอย จอร์จ” กลายเป็นไอคอนในยุค 1980 แต่ทุกอย่างจบลงสำหรับเขาในทางดนตรี ตอนนี้เขาหันมาจับพู่กัน วาดรูปบุคคลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกว่าตัวเขาเอง

อดีตป๊อปสตาร์ชาวอังกฤษ วัย 63 ปี ไม่เพียงแต่ร้องเพลงเท่านั้น แต่เขายังวาดรูปนักร้องคนอื่นๆ ด้วย อย่างเช่นที่จัดแสดง มีภาพของ Prince, มาดอนนา และเดวิด โบวี ซึ่งตอนนี้กำลังจัดแสดงและขายอยู่ที่แกลอรีศิลปะ Castle Fine Art ในกรุงลอนดอน

งานศิลปะของ บอย จอร์จ “จัดจ้าน มีชีวิตชีวา มีความพังก์ และโดดเด่น” ตามคำอธิบายในเว็บไซต์ของแกลอรี ซึ่งนำเสนอภาพวาดของดาราฮอลลีวูด อย่าง จอห์นนี เดปป์ และบ็อบ ดีแลน ตัวศิลปินเองกล่าวถึงผลงานของเขาว่า “เป็นงานที่สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง แต่ไม่แบ่งแยกใคร”

บอย จอร์จ กลายเป็นที่รู้จักจากลุคกะเทย เขาฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ในฐานะนักร้องนำของวง Culture Club ในช่วงทศวรรษ 1980 ด้วยเพลงฮิต ‘Do You Really Want to Hurt Me’ และ ‘Karma Chameleon’ บนชาร์ตเพลง แต่หลังจากนั้นชื่อของเขาค่อยๆ หายไปจากวงการ กระทั่ง ในปี 2022 เขาเข้าร่วมในรายการโชว์ ‘Jungle Camp’ เวอร์ชันอังกฤษ แต่ก็ไปได้ถึงแค่อันดับที่ 8

ในปี 2005 นักร้องซึ่งมีชื่อจริงว่า “จอร์จ โอ’ดาวด์” มีปัญหากับข้อกฎหมาย เขาโทรศัพท์แจ้งตำรวจเนื่องจากอพาร์ตเมนต์ของเขาในแมนฮัตตันถูกบุกรุก แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่พักของเขาก็ตรวจพบโคเคน จึงจับกุมเขาและตั้งข้อหา “มีสารต้องห้ามในความครอบครองมากกว่า 5 กรัม” แต่เขาโดนปรับเพียง 1,000 ดอลลาร์และทำงานบริการสังคม

ปี 2009 บอย จอร์จถูกตัดสินจำคุก 15 เดือน ข้อหาทำร้ายร่างกายชายที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ตั้งใจ แต่ก็ติดคุกเพียง 4 เดือน

ปัญหายาเสพย์ติดของ บอย จอร์จ กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ปี 1986 ศาลอังกฤษตัดสินข้อหาครอบครองเฮโรอีน และให้เขาบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา จากนั้นก็นำไปสู่การยุบวง Culture Club ในปีถัดมา