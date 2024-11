“ครอบครัวศรีวัฒนประภา” ชวนชอป! มิติใหม่ที่ “คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีค”

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดตัว “คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีค” โฉมใหม่ เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีบนพื้นที่กว่า 5,248 ตร.ม. ตอบโจทย์นักเดินทางคนไทยและต่างชาติ ด้วยสินค้าดิวตี้ฟรีและสินค้าซื้อแล้วรับกลับทันที ภายใต้แนวคิด “AN EXPERIENTIAL SHOPPING JOURNEY IN THE CITY” ดีไซน์โดดเด่นจากสตูดิโอระดับโลก HAYON STUDIO โดย JAIME HAYON ศิลปินและนักออกแบบชาวสเปน ที่ชั้น 1-2 โซน PARADE โครงการ ONE BANGKOK

คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีค ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “SOPHISTICATED VILLAGE” หมู่บ้านที่มีความซับซ้อนหลากหลาย มาพร้อมประติมากรรม HERE AND NOW สัญลักษณ์นก 2 ตัวที่มีความหมายต่างกัน ตัวแรกยืนสง่างามก้าวเดินอย่างมั่นใจ แสดงถึงความเป็นเลิศและความซื่อสัตย์ ตัวที่สองเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดพักชั่วครู่ เพื่อเงยหน้ามองไปยังดวงดาวและฝันถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มบริษัท

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำโดย เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ, วรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผช.ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ, อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผช.ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน ตบเท้าเปิดงานอย่างอบอุ่น

อีกทั้งศิลปินและนักแสดงชื่อดัง นำโดย เอม-สรรเพชญ์ คุณากร, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, แคท-ซอนญ่า สิงหะ, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ และ อิน-สาริน รณเกียรติ ยังเข้าร่วมงานมากมาย ชมโชว์ STAFF PERFORMANCE ตลอดจนเอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้ กับดีเจ ที่มาสร้างสีสันในงาน และกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย