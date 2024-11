มนุษย์ฟ้าจาก Unicef ชวนสร้างอนาคตให้เด็กทั่วโลก

ใครไปตามย่านสำคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯช่วงนี้ คงได้เห็น "มนุษย์ฟ้า" ที่เดินถือกล่องน่าสงสัยไปมา และในที่สุดวันนี้ก็ได้เฉลยแล้ว ว่าพวกเขาคือตัวแทนจาก ยูนิเซฟ ประเทศไทย นั่นเอง ที่มาพร้อมภารกิจพิเศษเชิญชวนทุกคนร่วมการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆ ผ่านการบริจาค “Box of Life” กล่องแห่งความหวังที่เต็มไปด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา และอุปกรณ์การศึกษาที่จะส่งต่อไปถึงเด็ก ๆ ที่กำลังเผชิญวิกฤตที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกทั้งในด้านสุขภาพ ความขัดแย้ง และภัยพิบัติ ภายใต้แคมเปญ “A BETTER TOMORROW TODAY - วันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ได้ง่าย ๆ เพียงร่วมบริจาคเงินช่วยเด็กกับยูนิเซฟ | UNICEF Thailand ผ่าน Box of Life เพราะทุกการสนับสนุนของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริง เริ่มเลยวันนี้!!





***

ศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก จุฑาพร โล่ห์สวัสดิ์ Vice President – Retail Leasing บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสฉลองเปิดร้านใหม่ ชาบูชิ อิชิเทน (Shabushi ICHITEN) ซึ่งเป็นแฟลกชิปสโตร์ สาขาต้นแบบแห่งแรกของแบรนด์ชาบูชิ (Shabushi) โดยมี ต้องหทัย เพชรชาติ และ สุวิทย์ ศิริชู มาร่วมงานด้วย ณ ชาบูชิ อิชิเทน ชั้น 5 ศูนย์การค้าพาเหรด แอท วัน แบงค็อก



***

นางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมดีเด่น ระดับแพลตตินัม จากเวที ‘AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2024’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และยังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพสังคมไทยในหลากหลายมิติ อาทิ ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว และ โครงการ McHappy Smile ภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ จากสถานสงเคราะห์ฯ ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น