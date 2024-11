ดาว พิมพ์ทอง สัมผัสความเท่มีสไตล์พร้อมฉีกกฎการเดินทางกับ Crash Baggage

CRASH BAGGAGE แบรนด์กระเป๋าเดินทางที่มีสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่รู้จักของสายแฟชั่นที่รักในการเดินทางด้วยจุดเด่นดีไซน์ “รอยบุบ” สะดุดตารอบกระเป๋าที่สะท้อนถึงคอนเซ็ปต์ "Handle Without Care" ให้สายท่องเที่ยวสนุกกับการเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าจะเป็นรอย ในครั้งนี้จัดงานเปิดร้านใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ One Bangkok ทำเลสุดหรูและทันสมัยที่จะให้ทุกคนได้สัมผัสสินค้าสุดเท่ มีสไตล์จาก CRASH BAGGAGE ซึ่งภายในงานมีการพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับคุณ Francesco Pavia ผู้ก่อตั้งแบรนด์ และ มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร นอกจากนี้ยังมีศิลปินและดารา อาทิ ดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม, เฟริสท์-ฉลองรัฐ นอบสำโรง และอีกมากมายเข้าร่วมงานที่ร้าน CRASH BAGGAGE One Bangkok ชั้น G (Parade Zone)

CRASH BAGGAGE กระเป๋าที่สามารถถือได้โดยไม่ต้องกังวล โดยไอเดียนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ คุณ Francesco ได้เดินทางไปท่องเที่ยวและเห็นว่ามีนักเดินทางหลายคนบ่นถึงความเสียหายที่กระเป๋าทั้งจากการขนส่งหรือการเดินทาง และด้วยปัญหานี้ทำให้เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์คือการสร้าง “รอยบุบ” ที่เกิดจากความตั้งใจตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบลงบนกระเป๋าใบใหม่ ลวดลายรอยบุบตัดกับสีสันโดดเด่นที่มีให้เลือกหลากหลาย บ่งบอกถึงคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนของผู้ถือ สร้างความรู้สึกแตกต่าง และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น กระเป๋าจาก CRASH BAGGAGE ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate คุณภาพสูงที่ทนต่อแรงกระแทกและโยนทุกรูปแบบ ให้มั่นใจถึงความทนทานและพร้อมรับการใช้งานในทุกสถานการณ์ ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องร่องรอยเสียหายที่จะเกิดระหว่างเดินทาง ให้ได้สนุกและเต็มที่มีโดยไม่ต้องกังวลหรือปวดใจกับปัญหาเรื่องเหล่านี้อีกต่อไป

อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของ CRASH BAGGAGE ได้เป็นอย่างดี คือการเลือกใช้สีเหลืองเป็นสีของแบรนด์ ทั้งในส่วนของโลโก้ และ Store Concept เนื่องจากตามหลักจิตวิทยาแล้ว สีเหลือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริง ความสุข และพลังงานบวก ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ของความระมัดระวังด้วยเช่นกัน ทำให้สีเหลืองเป็นสีที่แสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอยางดี

CRASH BAGGAGE สาขาใหม่ที่ One Bangkok ได้ออกแบบพื้นที่ร้านให้ผสานความเรียบง่ายเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยสินค้าแต่ละชิ้นวางอยู่บนแท่นที่มีดีไซน์มินิมัล พร้อมการจัดแสงที่เน้นรูปลักษณ์เฉพาะตัวและรูปทรงไม่ซ้ำใคร วัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในร้านผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อสื่อถึงสไตล์ที่ชัดเจนและคุณภาพของแบรนด์ ภายในร้านตกแต่งด้วยพื้นผิวที่ขัดมันเพิ่มความดึงดูดสายตา ยังมีพื้นหินเวเนเชียเทอร์ราซโซขนาดใหญ่สะท้อนถึงต้นกำเนิดของแบรนด์ที่มาจากเมืองเวนิส ชั้นวางของในร้านถูกออกแบบด้วยโมดูลาร์ที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นขอบสีดำที่สื่อถึงการตัดเย็บอย่างประณีต อีกทั้งยังมีสินค้าอย่างกระเป๋าเป้และแอ็กเซสซอรี่ต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้เดินเลือกซื้อเลือกชมได้อย่างเพลิดเพลิน

นอกจากกระเป๋าเดินทางแล้ว CRASH BAGGAGE ยังเอาดีไซน์ที่สนุกและแตกต่างนี้ไปใส่กับกระเป๋าสะพายรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หรือการเดินทางที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น Backpack, Rucksack หรือ Tote bag ซึ่งแน่นอนว่ากระเป๋าทุกใบถูกดีไซน์ให้มีรอยบุบ ความคงทนและยืดหยุ่นของ EVA และน้ำหนักเบาของผ้า Nylon พร้อมสีสันที่ยังคงโดดเด่นให้ได้เลือกอีกมากมาย