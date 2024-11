“เดมี คิม” บาร์เทนเดอร์มือหนึ่งแห่งเอเชีย กับแนวคิดบาร์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อโลก

วันนี้ Celeb Online ได้มีโอกาสพบกับ “เดมี คิม” บาร์เทนเดอร์มือหนึ่งแห่งเอเชีย ที่เพิ่งได้รับรางวัล Altos Bartenders' Bartender Award จาก Asia's 50 Best Bars ของปีนี้ และเป็นเจ้าของ Zest บาร์ชื่อดังกลางกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ติดอันดับบาร์ Top 5 ของเอเชีย ด้วยคอนเซ็ปต์ร้านสุดพิเศษ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีนโยบาย Zero Waste อย่างจริงจัง ซึ่งเขาได้บินตรงสู่กรุงเทพ เพื่อเป็น Guest Bartender ให้กับร้าน Find the Photo Booth เราจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับโอปป้าหนุ่มเกาหลีคนนี้ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาและแชร์เคล็ดลับความสำเร็จของเขาให้ฟังกัน

เดมี ได้กล่าวถึงความสำเร็จครั้งล่าสุด อย่างการที่ได้รับรางวัล Altos Bartenders' Bartender Award ว่า “ต้องเรียกว่านี่เป็นฝันที่เป็นจริงของผม ซึ่งการที่ได้รับการเกียรติในครั้งนี้ ลำพังแค่เพียงผมคนเดียวคงไม่สามารถทำสำเร็จได้ ต้องขอบคุณคนรอบข้าง ทั้งครอบครัว เพื่อนในทีม เพื่อนร่วมงาน ผู้คนทั้งหมด ที่ทำให้ผมมาได้ถึงตรงนี้ได้ และรู้สึกภาคภูมิใจมาก เพราะนี่คือรางวัลที่ได้จากการโหวตของเหล่าบาร์เทนเดอร์จากทั่วเอเชีย นับเป็นเสียงยอมรับที่ได้จากเพื่อนร่วมอาชีพของผมครับ”

ไม่เพียงแต่เดมีจะคว้ารางวัล Altos Bartenders' Bartender Award จาก Asia's 50 Best Bars ของปีนี้มาครอง แต่ยังมีเรื่องที่น่ายินดีไปมากกว่านั่น เพราะ Zest บาร์ที่เขากับเพื่อนๆ บาร์เทนเดอร์รุ่นใหม่ของเกาหลีใต้อีก 3 คนร่วมกันก่อตั้งขึ้น ก็สามารถคว้ารางวัลบาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเกาหลีใต้ เป็นอันดับ 2 ของเอเชียจาก Asia's 50 Best Bars และเป็นที่ 9 ของโลก มาครองด้วยเช่นกัน

แม้ Zest จะเปิดให้บริการมาไม่ถึง 4 ปี แต่ต้องเรียกได้ว่าสามารถสร้างชื่อเป็นแลนด์มาร์กของสีสันยามค่ำคืนของกรุงโซล ที่ใครๆ ก็ต้องแวะเวียนไปทั้งชาวเกาหลีเองและนักท่องเที่ยว เพราะที่นี่มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ด้วยการทำธุรกิจแนว Sustainability พยายามดำเนินการในแนวทาง Zero-Waste แต่ละเมนูพยายามเลือกใช้ผลไม้ในทุกส่วน ทั้งน้ำ เนื้อ ไปจนถึงเปลือก มีการทำฟาร์มปลูกดอกไม้และสมุนไพรเอง รวมไปถึงการทำน้ำโซดาเอง เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียม เรียกได้ว่าสร้างมาตรฐานใหม่กับธุรกิจบาร์เลยก็ว่าได้

อีกทั้งพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจในชุมชน มีส่วนผสมหลักที่โดดเด่นอย่างน้ำผึ้ง ที่มาจาก Seoul beekeeping project จากฟาร์มผึ้งในย่านละแวกนั้น นำมาใช้ผสมเป็นเครื่องดื่มหลากหลายเมนู โดยหนึ่งในนั่นคือ Urban Bees ซิกเนเจอร์คอกเทลของเดมี่ คิม

“ที่ตั้งชื่อว่า Urban Bees เพราะมาจากน้ำผึ้งจากฟาร์มในย่านกรุงโซลนี้เอง นำมาผสมผสานกับ ซีตรัส สตอก, จินเจอร์ คอมบูชา และที่ขาดไม่ได้คือ Olmeca Altos Plata เตกิล่ารสชาติดีที่ให้ความสดชื่นจากซีตรัสหลากชนิด ทำให้เป็นคอกเทลแก้วสวยและดื่มง่ายครับ”

คุณเดมี่ ยังได้กล่าวถึงความพิเศษของ ALTOS เพิ่มเติมอีกว่า “ผมว่า ALTOS มีความพิเศษมาก เป็นเตกิล่าที่ดีที่สุด เพราะเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของบาร์เทนเดอร์ ทำออกมาให้ผู้ร่วมอาชีพได้ใช้ เป็นผู้ผลิตที่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความต้องการของบาร์เทนเดอร์ สำหรับผมที่ชอบที่สุดคือ ALTOS Plata ซึ่งผมว่าเหมาะที่สุดในการทำคอกเทลมาการิต้า เมนูสุดคลาสสิกที่ใครๆ ก็ชอบดื่มครับ”

ไม่น่าแปลกใจที่เดมี่จะประทับใจใน ALTOS เพราะเป็นแบรนด์เตกิล่าจากเม็กซิโกที่มีแนวคิดด้าน Sustainability เช่นกัน เขาใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดในขณะที่ยังคงมาตรฐานคุณภาพไว้อย่างดีที่สุด และเลือกใช้วิถีการทำเตกิล่าในแบบดั้งเดิม

และในงานวันนี้ เมนูพิเศษ 2 เมนู ที่เขาเลือกมาให้นักดื่มชาวไทย ก็เลือกใช้ตัว ALTOS Plata ทั้ง 2 เมนู โดย Peach & Coke มีส่วนผสมของ ALTOS Plata, Fino Sherry, Peach Cordial & Pickle และ Zest Coke ส่วน Love or Hate มีส่วนผสมของ ALTOS Plata, Mezcal, cacao, Mint, Parmigiano Reggiano, Cream, Chili

ด้วยการเป็นผู้ชนะรางวัล ALTOS Bartenders' Bartender Award ในปีนี้ เดมี่เล่าให้ฟังว่า “ในปีหน้าผมมีภารกิจหลายอย่างเลยครับ ทั้งไปเดินสายทัวร์กับ ALTOS ที่ประเทศจีน จัดสัมมนา และเป็น Guest Bartender ในอีกหลายเมืองใหญ่ที่นั่น และยังมีแพลนจะไปเยือนแหล่งผลิตที่เม็กซิโกด้วยครับ”

ก่อนปิดท้ายการสนทนา เราแอบถามคุณเดมี่ถึงเคล็ดลับในการคว้ารางวัลนี้ เพื่อแชร์ให้เหล่าบาร์เทนเดอร์คนอื่นๆ ได้มีโอกาสได้รับตำแหน่งแสนพิเศษนี้บ้าง

“บอกตรงๆ ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมได้รับรางวัลนี้ ผมเลยไม่มีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรมาถ่ายทอดได้ แต่ผมบอกได้เพียงว่า คุณต้องรู้จักอ่อนน้อม และมีความรับผิดชอบ คือไม่เพียงแต่ในเรื่องของการทำงาน แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิต แนวคิดการดำเนินชีวิตรับผิดชอบต่อผู้คนและสังคมด้วย เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ”