ไปรษณีย์ไทยร่วมออกบูท ให้บริการรับส่งพัสดุด่วนด้วย EMS World

บจก.ไปรษณีย์ไทย ร่วมออกบูทให้บริการรับส่งพัสดุด่วนด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วไทย ส่งไกลทั่วโลก ในงาน SOOKSIAM ยลสายน้ำ ยินทำนอง ณ ICONSIAM เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชอปปิ้งและเดินทางอย่างสบายตัว โดยมีบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย และส่งด่วนทั่วโลก วันนี้-18 พ.ย. 67 ภายในบูธยังมีการจัดทำ i-Stamp รูปแบบเทศกาลลอยกระทง และ i-Stamp หมูเด้ง จำหน่ายแผ่นละ 60 บาทด้วย





***

มณฑา เลขะวัฒนะ ผช.กก.ผจญ.สายงานสนับสนุน บมจ.ยูนิเวนเจอร์ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุน 2 แสนบาท ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “OPEN BOX for OPEN HEART” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิดวงใจใหม่ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มด้อยโอกาสระยะเร่งด่วน โดยมี พญ. ปีนัชนี ชาติบุรุษ ประธานมูลนิธิดวงใจใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี



***

ณฐพล วิถี รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี ประธานในพิธีเปิดงาน "เป๊ปซี่ มิตรชวนกิน x The Magic Of Christmas at UD TOWN” พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาส ซึ่งจัดโดย อภิชา วีรชาติยานุกูล กก.ผจก.ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ร่วมกับ ภาวัช ศรีสุวรรณ ผจก.เขต บจก.ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย และภาสกร วีรชาติยานุกูล กก.ผจก.โรงแรมโมโค โดยมี วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ, กัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร และจุรีรัตน์ คำเกิด ร่วมงาน ณ ยูดี ทาวน์