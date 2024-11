พิกกาพลอย แชร์ประสบการณ์การเดินทางพร้อมโชว์เสื้อกันหนาวคู่ใจ

พร้อมเปิดประตูต้อนรับให้ทุกคนไปร่วม Find Your Own Way แล้ว สำหรับ “THE NORTH FACE NEW CONCEPT STORE @ CentralWorld” ที่ครั้งนี้นับเป็นการปรับโฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ที่ต้องการส่งผ่าน Brand Value 5 ประการให้กับเหล่า Urban Explorer ได้แก่ Love Wild, Spark Curiosity, Dare To Disrupt, Create Community และ Lead With Integrity ที่สื่อผ่านสินค้า โดยนอกเหนือจากการร่วมฉลองแฟลกชิปฯ ที่มีการปรับโฉมใหม่ล่าสุดแล้ว ยังเชิญทีมผู้บริหาร อาทิ คุณอรรถพล นิติวรคุณาพันธ์ ผู้จัดการแบรนด์ The North Face ประเทศไทย และยูทูปเบอร์คนดังที่รักการเดินทางอย่าง พลอยไพลิน ตั้งประภาพร หรือ Pigkaploy มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปพร้อมกับ The North Face Himalayan ภายในงานอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี ของเสื้อ Himalayan Parka ที่ถูกคิดค้นและออกแบบในปี 1994 ดีไซน์ขึ้นเพื่อร่วมเดินทางกับนักเดินทางมืออาชีพในการผจญภัยบนที่สูง และปกป้องพวกเขาจากสภาพอากาศที่รุนแรง สวมใส่และได้รับการยอมรับจากนักปีนเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคน อาทิ Peter Athans, Kit DesLauriers และ Jimmy Chin ที่เคียงข้างและเอาชนะความท้าทายระดับโลก พร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ภายในงานจะได้ยลโฉม HIMALAYAN PARKA 30th ANNIVERSARY PARKA คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด

สำหรับ เสื้อกันหนาวรุ่นครบรอบ 30 ปี The North Face Himalayan ได้รับการตีความใหม่ ด้วยการผสมผสานประสบการณ์กว่า 30 ปีเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มาพร้อมกับการบรรจุขนห่านที่ผ่านการรับรอง RDS ระดับ 600-fill เพื่อความอบอุ่นและความสามารถในการบีบอัดที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการเคลือบกันน้ำ DWR เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อความเย็นและการป้องกันที่ดีเยี่ยม มาพร้อมกับ โลโก้รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นที่ปักบนหน้าอก การออกแบบโดยรวมจึงเป็นการตีความใหม่ของสไตล์คลาสสิก ที่ช่วยเพิ่มการสำรวจกลางแจ้งอย่างมีสไตล์ในทุกมิติ โดยยังคงยึดมั่นในจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์นวัตกรรม The North Face ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์คลาสสิกของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักผจญภัยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างอิสระระหว่างภูเขาและเมือง พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดและไปถึงความสูงใหม่ๆ