จัดเต็มชนะเลิศ! เตรียมไปฉลองเทศกาลความสุขต่อเนื่อง 68 วันกันยาวๆ

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดเต็มมหกรรมอีเว้นท์ & เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ต่อเนื่อง 68 วัน รวมกว่า 20 อีเว้นท์ใหญ่ ทั้งการฉลองเฟสทีฟตอกย้ำการเป็น Luxury Destination, ปรากฏการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก, มหกรรมอาร์ททอยรวบรวมคาแรกเตอร์สุดฮอตไว้มากที่สุดกว่า 100 คาแรกเตอร์จากค่ายดังทั่วโลก, และเซอร์ไพรส์ด้วยศิลปินระดับโลก! ปักหมุดเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแล้วแชร์โมเม้นต์ สนุก และมีความสุข

โดยเทศกาลแห่งความสุขปีนี้ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เนรมิตทั้งศูนย์ฯ ให้เป็นอาร์ททอยเดสติเนชั่น ในงาน The Magical Art (of) Toy Celebration รวมเหล่าอาร์ททอยไว้จำนวนมากที่สุด คือ กว่า 100 คาแรกเตอร์ จากนานาค่ายดังทั่วโลกไว้ในที่เดียว เริ่มด้วยการตกแต่งบรรยากาศให้เป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเหล่าอาร์ททอยเหมาะสำหรับการมา Share Moments ถ่ายภาพแล้วแชร์สุดสนุก และยังมีมหกรรมงานอาร์ททอยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2567 เป็นต้นไป สยามเซ็นเตอร์ จับมือ Toyzero Plus เปิด “TOYZEROPLUS WORLD” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับคาแรกเตอร์สุดฮอตที่โด่งดังไปทั่วโลก อาทิ Butterbear ที่มาพร้อมกล่องสุ่มที่เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเฉพาะ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ TOYZEROPLUS ได้ร่วม Collaboration กับ Butterbear นอกจากนั้น ยังมี LuLu the Piggy, PP x MONSTER, Foodie Dinosaur , และ Esther Bunny

เซอร์ไพรส์ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธ.ค. 2567 พบกับ TEN's CANELE 'The Wonder Winter' Pop-up Space by SM True ที่สยามเซ็นเตอร์ ต่อด้วย Siam Center presents Pony on Wheel x TOYCITY การจับมือครั้งสำคัญของวงการอาร์ททอยค่ายดัง เปิด Pop-Up ครั้งแรกในไทย สร้างสรรค์ดีไซน์พิเศษสำหรับเฟสทีฟซีซั่นโดยเฉพาะ ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการฉลองเทศกาลแห่งความสุขของคนรักอาร์ททอย 17 ธ.ค. 2567– 7 ม.ค. 2568

นอกจากนี้ ยังมีอาร์ทอยจากค่ายดังและคาแรกเตอร์ซีเคร็ทที่จะมาเซอร์ไพรส์อีกมากมาย ทั้งนี้ ภายในสยามเซ็นเตอร์ยังมีร้านและแฟล็กชิปสโตร์ที่เป็นสวรรค์ของคนรักของเล่นและอาร์ททอย อาทิ The Gundam Base ชั้น 1 Flagship Store แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , Tamashii Spot Bangkok , Banpresto , Gashapon Bandai Official, Buddy Land รวมคลังแสงตู้คีบตุ๊กตา, JINART The FIRST Flagship Store in Thailand Yumeya, FREAK, SEEK 'N KEEP CLUB, Super! Daddy Store

ด้าน สยามพารากอน นำเสนอร้านใหม่เอาใจสาวกนินเทนโด กับ Nintendo Authorized Store by Synnex ที่ชั้น 3 สยามพารากอน โดยความร่วมมือของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

เดือนธันวาคมนี้ สยามพารากอน และฟลอร่า พาร์ค ยังได้เนรมิตพาร์คพารากอนให้เป็นสวนกุหลาบขนาดยักษ์ ในงาน Eternal Bloom: The Silk Rose Garden สร้างสรรค์สวนกุหลาบอันงดงามหลากสายพันธุ์ ในแบบ immersive rose-themed zones และกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 5 – 15 ธ.ค. 2567

นอกจากนี้ยังเตรียมพบกับการ Co-create & Collaboration ระหว่าง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ Molly หรือ นิสา ศรีคำดี จาก Molly Factory Studio ศิลปินชาวไทยผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ยอดนิยมระดับโลก ในงาน Siam Paragon x CryBunny “Letting go” ณ พาร์คพารากอน ซึ่งจัดควบคู่ไปพร้อมกันกับงาน Siam Center x CryTeddy “Holding on” ตื่นตาไปกับ inflatable sculptures คาแรกเตอร์สุดคิวท์ขนาดยักษ์ใจกลางเมืองครั้งแรกของโลก! ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2567

ด้าน สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วม Collaboration กับ กรุงเทพมหานคร และองค์กรพันธมิตร จัดงาน Siam Discovery Future Lab Vol. IV: Design Culture เพื่อมอบประสบการณ์แปลกใหม่ ต่อยอดตัวอักษรคำว่า “กรุงเทพมหานคร” ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ลานสกายวอล์ควันสยาม สี่แยกปทุมวัน ซึ่งทำให้สยามดิสคัฟเวอรี่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายภาพเช็คอิน สยามดิสคัฟเวอรี่จึงนำไฮไลท์สำคัญนี้มาตอกย้ำสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ นำอักขระ ฟ้อนท์ตัวอักษร มาประดิษฐ์ในแบบต่างๆ นำเสนอสิ่งดีๆ สู่สายตาคนทั่วโลก

ส่งท้ายปลายปีด้วยเคาท์ดาวน์ให้สนุกกว่าใครในงาน Siam Paragon Glorious Countdown 2025 พบกับศิลปินระดับโลกสุดเซอร์ไพรส์และศิลปินดาราไทยที่ยกขบวนมาอย่างคับคั่งจุใจ ตลอดเทศกาลระหว่างวันที่ 23 – 31 ธ.ค. 2567 และยังมีงานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับโลกที่ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ได้แก่ งาน White Party Bangkok ชวนทุกคนมาฉลองความสุขเต็มพิกัดส่งท้ายปี