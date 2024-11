เติมสไตล์เฟมินีนด้วยเรดี้ทูแวร์ “My Only Sunshine X Nychaa”

เมื่อความงดงามที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางได้ถูกถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้าสไตล์เฟมินีนอย่างลงตัว ภายใต้การดีไซน์ของ แนต-ณิชชา ธนลงกรณ์ ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แบรนด์ My Only Sunshine ร่วมกับนักแสดงสาวแฟชั่นไอคอนแห่งยุค ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ จึงเกิดเป็นแฟชั่นโชว์โปรเจ็คพิเศษ “My Only Sunshine X Nychaa” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของคอลเลกชั่น Tuscan Dreams ถ่ายทอดสู่เสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์

โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าแฟนคลับแบรนด์ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ อนันดา เอเวอร์ริงแฮม, ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน, ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร, กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, แพทริเซีย-ธัญชนก กู๊ด, ไอซ์-อมีนา กูล, แยม-มทิรา ตันติประสุต, ก้อย-อรัชพร โภคินภากร, นัตตี้-นันทนัท ฐกัดกุล, ดรีม-อภิชญา พานิชตระกูล,ยิปโซ-อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์, แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร, ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย, กวาง-วรรณปิยะ ออมสินนพกุล, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, ชิงชิง-คริษฐา สังสะโอภาส, แป้ง-อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, นิดหน่อย–ขนิษฐา ดรุณเนตร และอีกมากมาย

รวมถึง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, น้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ที่มาร่วมเดินแบบภายในงาน และฟินนาเล่โดย ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์

Tuscan Dreams เป็นคอลเลกชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2024 ที่หญิงสาวทุกคนสามารถหยิบขึ้นมาสวมใส่ในช่วงปลายปีนี้ได้ โดยการเลือกใช้เนื้อผ้าที่สวมใส่ได้สบายอย่างผ้าคอตตอน, ผ้าชีฟอง, ผ้านิต, ผ้าออแกนดี้ปักลาย, ผ้าทอ, ผ้ายีนส์ปักฉลุ และผ้าลูกไม้ ด้วยเทคนิคการตัดต่อลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ พร้อมตกแต่งด้วยเทปลูกไม้ที่มีความน่ารักปนเซ็กซี่ และสำหรับชิ้นเด่นของคอลเลกชั่นนี้คือ ‘Verona Dress’ เดรสปาดไหล่ผ้าทอลายพิเศษที่มีการตัดต่อผ้าฉลุพิมพ์ลายและผ้าคอตตอนปักลายเข้าด้วยกัน ด้านล่างตกแต่งด้วยเทปลูกไม้ ช่วงบริเวณอกเติมแต่งด้วยดอกกุหลาบสีชมพู ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากความงดงามของเมือง สถาปัตยกรรม ดอกไม้ และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์จากเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

อีกหนึ่งความพิเศษของคอลเลกชั่นนี้คือ ‘เสื้อคาร์ดิแกน’ ไอเทมที่ถูกดีไซน์ขึ้นเป็นครั้งแรกจากแบรนด์ My Only Sunshine จากการใช้คู่สีอย่างสีม่วงพาสเทลและสีเขียวมิ้นพาสเทล จึงทำคอลเลกชั่นนี้มีโทนสีที่ค่อนข้างสดใส และลวดลายดอกไม้ที่ได้แรงบันดาลใจหลักจากเมือง Tuscany และสถาปัตยกรรมแบบชนบทสไตล์อิตาลีที่มีการทาสีด้วยโทนสีอ่อนอย่างสีเหลืองและสีครีม โทนสีเหล่านี้ช่วยสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายและแสดงถึงไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย สวยงาม ทว่าแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ณิชา-ณัฏฐณิชา แนะนำทริคการเลือกเสื้อผ้ามิกซ์แอนด์แมทช์เสริมลุคให้โดดเด่นในหลากหลายโอกาสว่า "เสื้อผ้าในคอลเลกชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2024 นี้ จะเน้นที่ลวดลายดอกไม้เล็กๆ น่ารักๆ ที่เราชื่นชอบ โดยเราได้นำลายพิมพ์เหล่านี้มาถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้าหลากหลายดีไซน์ และยังมีลูกเล่นเลเยอร์ผ้าเข้าด้วยกันหลายชนิด ซึ่งความพิเศษคือไม่ว่าเราจะหยิบเป็นเสื้อสายเดี่ยว เสื้อคาร์ดิแกน กางเกงขาสั้น หรือกระโปรง ก็สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมทช์กันได้อย่างลงตัว และสวมใส่ได้ในหลายโอกาส ยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว แน่นอนว่าเสื้อผ้าที่สวยก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น อย่างลุคเดินเล่นชิลล์ๆ ริมชายหาด อาจจะเลือกเป็นชุดเดรสยาวสายเดี่ยวผ้าลูกไม้ แมทช์ด้วยเครื่องประดับอย่างสร้อยไข่มุกน่ารักๆ ดูเหมาะมากที่จะใส่เดินเล่นเก็บภาพสวยๆ ไว้ลงอวดในโซเชียลมีเดีย หรือจะเป็นลุคเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ อาจจะเลือกเป็นเสื้อคาร์ดิแกนลายน่ารักๆ แมทช์กับเกงขาสั้นตกแต่งด้วยระบายลูกไม้สวยๆ พร้อมหยิบรองเท้าบูททรงคาวบอยมาใส่ก็จะให้ลุคที่ดูสวยเท่เข้ากันได้เป็นอย่างดี หรือลุคร่วมงานแต่ง อาจจะหยิบเป็นชุดเดรสยาวปาดไหล่ผ้าทอลายพิเศษที่มีลูกเล่นแต่งด้วยดอกไม้สวยๆ ให้ลุคที่ดุเฟมินีนเหมาะกับสาวๆ ที่จะใส่ไปร่วมงานแต่งงานในบรรยากาศสบายๆ"