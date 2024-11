เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เปิดลิสต์ร้านฉลองส่งท้ายปี

ถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนัดพบปะ และปาร์ตี้ส่งท้ายปี ไม่ว่าจะฉลองเป็นคู่ กับครอบครัว หรือรวมแก๊งค์เพื่อนที่คิดถึง กับกองทัพร้านร้านดัง ร้านตามเทรนด์ที่คาดไม่ถึง กว่า 50 ร้านค้า ทั่วทั้งเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ โคราช กับร้านอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ชาบู-ปิ้งย่าง อิ่มจุใจ อาทิ HAPPY PIG, HONGDAE BUFFET, KAGONOYA, KATEI SHABU, MO-MO-PARADISE, NICE TWO MEAT U, SAEMAEUL EXPRESS, SENJU, SUKISHI KOREAN CHARCOAL GRILL, TENJO, YAKINIKU LIKE, YOU&I หม้อไฟหมาล่า สำหรับสายแซ่บอย่าง LA MEOW, LOONG MALA BUFFET, MR.BAO MALATANG, SHINING TASTE ปาร์ตี้ไก่ทอดหอมกรอบ กับร้าน BONCHON, GUGU CHICKEN, PURADAK รวมถึงร้านอาหารไทย -นานาชาติ อีกมากมาย ได้แก่ DON DON DONKI, FAM TIME STEAK AND PASTA, HUA SENG HONG, LA PIZZA FAHANA, LAEMCHAREON SEAFOOD, LAOYUAN, MAE SRI RUEN, MAGURO, MALAKOR, MANDARIN SUKI & DIM SUM HALAL, OHKAJHU, OISHI BUFFET, SALAD FACTORY, SIZZLER, SUSHIRO, TUM MAI YUD, WISDOM INTERNATIONAL BUFFET, WOO GOGI และ ZAAB ELI

สำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมเปิดพิกัด 3 ร้านสุดฮิต ตอบโจทย์ทุก ไลฟ์สไตล์ดังนี้ ต้อนรับครอบครัวใหญ่กับอาหารหลากหลาย ขอแนะนำ PONN (ป้อน) ชั้น 3 ร้านอาหารไทยคอนเซ็ปต์รสมือแม่ เหมาะกับการพบปะทั้งครอบครัว ในบรรยากาศอบอุ่น ทางร้านแนะนำเมนูยอดฮิตอย่าง ขนมปังหน้าหมูโบราณ ของกินเล่นทานง่าย เนื้อหมูรสชาติกลมกล่อมเข้ากับอาจาด และขนมปังกรอบไม่อมน้ำมัน หมูทอดน้ำปลาหวาน ที่ไม่ว่าจะทานเป็นกับข้าวหรือทานเล่นก็ถึงรสหวาน มัน เค็มแบบรสมือคนไทยแท้และ แกงเหลืองปลากะพง เข้มข้นเครื่องแกงยืนหนึ่งเมนูคนรักอาหารใต้

ในส่วนอาหารนานาชาติ พบกับร้านใหม่ ร้านดัง ที่มาเสิร์ฟความอร่อยถึงย่านบางกะปิกับร้าน Fam Time Steak and Pasta (แฟมไทม์ สเต็ก แอนด์ พาสต้า) ชั้น M ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมด บรรยากาศโฮมมี่ ลักชัวรี่ ห้ามพลาดความหอมอร่อยของ Truffle Pizza (พิซซ่าทรัฟเฟิล) สูตรซิกเนเจอร์ของทางร้าน เข้มข้นรสชีสและทรัฟเฟิลแน่นๆ หรือ Burrata & Black Forest Ham Pizza (พิซซ่าแบล็คฟอเรสต์แฮม) ที่มีบูราต้าชีสเนื้อครีมหอมมันอยู่ตรงกลางรับประทานกับแฮมและแป้งพิซซ่าบางนุ่มลงตัว สายพาสต้าที่นี่เด่นเรื่องทำเส้นสดใหม่ ให้เมนู Fettuccine Salmon Pesto (เฟตตูชินี แซลมอน ซอสเพสโต) ขึ้นชื่อเรื่องความละมุนลิ้น ครีมมี่ ของซอสเพสโต้ ทานคู่กับปลาแซลมอนชิ้นโต เนื่อนุ่มหวานธรรมชาติ ปิดท้ายด้วย Panna Cotta with Strawberry & Raspberry Sauce (พานาคอตต้า ซอสสตรอว์เบอรี่และราสเบอรี่) ที่เด่นด้วยเนื้อพานาคอตต้าละเอียดนุ่ม ตัดรสเปรี้ยวหวานของซอสเบอรี่

ส่วนสายคาเฟ่ มาพักจิบชาอุ่นๆ ชิมขนมอร่อย พร้อมถ่ายรูปเช็คอินกันให้จุใจ ที่ Cath Kidston Tearoom (แคท คิดสตัน ที รูม ) ชั้น M ทีรูมสไตล์อังกฤษ ตกแต่งด้วยสิ่งของลวดลายดอกไม้ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ เข้ามาแล้วเลือกที่นั่งมุมสวยแล้วสั่งชุดน้ำชายามบ่ายซิกเนเจอร์ประจำร้านที่มีชาให้เลือกหลากหลาย พร้อมกาน้ำและแก้วชาสุดน่ารัก คนชอบเมนูเย็นก็มีชา Iced Tea Cold Brewed (ไอซ์ ที โคลด์บรูว์) พร้อมเสิร์ฟหลากหลายรสเมนู เค้กแนะนำของร้านคือ Chocolate Cake With Salted Caramel Cream (ช็อกโกแลต เค้ก วิท ซอลเตด คาราเมล ครีม) เค้กมินิสไตล์วินเทจ ด้านนอกมีสีฟ้าน้ำทะเลสันสดใส ตกแต่งด้วยครีมรูปดอกกุหลาบสีแดง ส่วนเค้กด้านในเป็นช็อกโกแลตเค้กและคาราเมลครีมเข้มข้น ส่วนใครไม่ถนัดของหวานทางร้านก็มี Chicken Ham & Cheese Sandwich (ชิกเก้น แฮม แอนด์ ชีส แซนวิช) ขนมปังนุ่มๆ กับแฮมชีสแผ่นใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอดทั้งวัน

อิ่มท้องแล้วอย่าลืมแลกสิทธิพิเศษดีๆ จากศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ บัตรเครดิต TMRW พร้อมเสิร์ฟความสุขกับโปรโมชัน เอาใจชาวแก๊งค์สายกินโดยเฉพาะ กับแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE EAT & JOY” จอยให้สุด สนุกทุกโมเม้นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567- 31 ธันวาคม 2567 รับสิทธิพิเศษ ได้ทุกวัน เริ่มจาก เปลี่ยนวันธรรมดาให้ไม่ธรรมดาอีกต่อไป (จันทร์ – ศุกร์) ผู้ถือบัตรเครดิต UOB และ TMRW รับส่วนลดเมนูพิเศษ 50%* จาก 6 ร้านอาหารที่ร่วมรายการ เฉพาะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ได้แก่ ร้าน LAEMCHAREON SEAFOOD, LA MEOW, PURADAK, SALAD FACTORY, SIZZLER และ YAKINIKU LIKE (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

Everyday สมาชิก M Card อิ่มในศูนย์ฯครบ 1,000 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 1 ที่นั่ง และ ผู้ถือบัตรเครดิต UOB และ TMRW อิ่มในศูนย์ฯครบ 1,000 บาท รับ Cash Coupon 100 บาท พร้อมรับส่วนลด และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการ พิเศษเฉพาะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สมาชิก M CARD เมื่อใช้คะแนนแลก 100 M POINT รับ Cash Coupon มูลค่า 100 บาท (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 สมาชิก M Card อิ่มในศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป และ ผู้ถือบัตรเครดิต UOB และ TMRW อิ่มในศูนย์ฯครบ 1,800 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับของพรีเมียม คอลเลคชันสุดพิเศษ ได้ทันทีที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขาและเดอะมอลล์ โคราช * ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี