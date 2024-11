ห้างเซ็นทรัล จัดเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่

โอ๊ด-ณัฐธีรา บุญศรี ซีอีโอหญิงเก่งแห่งห้างเซ็นทรัล จัดเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ “CENTRAL LET’S CELEBRATE 2025” นอกจากจะพาเหรดของขวัญครบครันพร้อมมอบสิทธิพิเศษ และบริการด้านของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ยังตกแต่งบรรยากาศให้สวยงามในธีม The Malai’s Family พร้อมอีเวนต์และกิจกรรมพาเหรดกันมาเติมเต็มจนถึงช่วงท้ายปี 14 พ.ย. 67-6 ม.ค.68 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา





***

C.P.S. COFFEE (ซีพีเอส คอฟฟี่) ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ด้วยเมนูสุดพิเศษทั้งเครื่องดื่ม อาหารและเบเกอรี่ 10 เมนู กับคอนเซ็ปต์ “The Sparkle of Christmas” เริ่มที่เมนูกาแฟ Holly Coffee, Berry Merry, Like A Firework เมนู Non Coffee อย่าง Chai Latte, Mistletoe Kiss เมนูอาหารและเบเกอรี่ Meat & Greet, Shooting Star, Chocoholic, A la Minute Tiramisu และ I’m Choc! วันนี้-15 ม.ค. 68



***

คริสปี้ ครีม แนะนำ Krispy Kreme x prepared with nutella นำนูเทลล่ามารังสรรค์ 3 หน้าพิเศษ Original Glazed Doughnut prepared with nutella ออริจินอล เกลซ สอดไส้นูเทลล่าเข้ม, Nutty Chocolatta prepared with nutella โดนัทเคลือบนูเทลล่าโรยพีนัท ครัช, Nutty Cocoa Filled prepared with nutella โดนัทสอดไส้นูเทลล่าครีม ท็อปด้วยนูเทลล่า-ไวท์ช็อกโกแลต และพราลีน แคชชูว วันนี้-30 พ.ย. 67 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา