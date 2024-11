ประชัน 2 บ้านลูกแฝดวัย 11 ขวบ เล่นกีฬาเก่งสมใจพ่อแม่คนดัง!?

ช่วงนี้เป็นเวลาแจ้งเกิดของเหล่าเซเลบคนดัง ที่มีลูกวัยกำลังโต เป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวที่มีลูกน้อยจอมซน ยิ่งมีลูกแฝดด้วยแล้ว ยิ่งต้องหาอะไรให้ได้เล่นสนุก ทั้งยังได้ฝึกทักษะและพัฒนาการของเด็กๆ แถมยังเป็นการดูว่า ลูกๆ นั้นชอบทำอะไร ชอบเล่นกีฬาชนิดไหน และเหมาะสมกับลูกๆ หรือไม่ ฝาแฝดส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นด้วยกัน ฝึกฝนไปพร้อมๆ กัน จากนั้นเด็กๆ ก็จะเลือกเองว่า ตนเองทำอะไรแล้วมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่

วันนี้ เซเลบออนไลน์พาตามมาดู 2 ครอบครัวที่มีลูกฝาแฝดชายหญิงวัย 11 ขวบเหมือนกัน ซึ่งกำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น โดยที่ผ่านมาทั้งสองครอบครัวนี้ก็สนับสนุนให้ลูกๆ ทั้งเล่นกีฬา เล่นดนตรี และทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ลูกๆ ชอบ ใครถนัดด้านไหนก็ส่งเสริมให้ไปต่อ มาดูความสามารถด้านกีฬาที่โดดเด่นของลูกๆ สองบ้านนี้กัน

เริ่มที่ “น้องจาณีน และน้องเจส” ลูกแฝดของ “เบิ้ล-เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต กับ อุ๊ เจนนิส ยังพิชิต” ที่เริ่มว่ายน้ำกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆ จนปัจุบัน น้องเจสผู้ที่มีความสามารถในกีฬาหลายๆ ด้าน ทั้งวิ่ง กระโดดสูง และกระโดดไกล เรื่องว่ายน้ำก็คว้าเหรียญรางวัลมาแล้ว แต่พอติดทีมฟุตบอลก็เลยเลิกแข่งว่ายน้ำไป ซึ่งดูจากสรีระแล้วเหมาะกับความสูงยาวของน้องเจสมากๆ เมื่อได้ฝึกฝนแล้วน้องเจสก็หลงรักในกีฬาฟุตบอล สามารถช่วยให้ทีมชนะการแข่งขันมาได้ ส่วนน้องจาณีนนั้นชอบกีฬาว่ายน้ำมาตลอด จนปัจจุบันสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาแล้วหลายรายการ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว รวมทั้งคุณย่าชดช้อย โสภณพนิชด้วย

นอกจากนี้ คู่นี้ยังเล่นกีฬามาแล้วหลายชนิด ทั้งเทนนิส ตีกอล์ฟ แต่ถ้าไม่ใช่กีฬา น้องจาณีนก็ยังไปฝึกร้องเพลง และมีทักษะด้านการเล่นเปียโนอีกด้วย

ส่วน “น้องบีน่าและน้องบรู๊คลิน” ลูกแฝดของ “เวย์ ไททาเนียม กับ นานา ไรบีนา” ก็ฝึกให้ลูกๆ เล่นเทควันโดมาตั้งแต่เด็กๆ จนถึงวัย 10 ขวบ น้องบรู๊คลินได้ลงแข่งขันและสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ สมกับความมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างตั้งใจมาเป็นอย่างดี และอยากลงแข่งขันในครั้งนี้ จนมาถึงวัยที่เขาสามารถที่จะเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้ คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ โดย น้องบรู๊คลิน ขอเล่นบาสเกตบอล ซึ่งทำได้ดีอย่างเหลือเชื่อ นับว่าเป็นมือวางตัวจิ๋วได้เลย โดยน้องบรู๊คลินมีนักบาส NBA อย่าง Kyrie Irving เป็นไอดอล ยิ่งเขาได้เจอมาแล้วตัวเป็นๆ ยิ่งปลื้มปริ่มหนักมาก โดยเฉพาะ คำพูดของ Kyrie Irving ที่ว่า “Believe in yourself anything is possible” น้องบรู๊คลินบอกว่า Kyrie บอกบรู๊ค! คำนี้นับว่ายิ่งใหญ่ในหัวใจเด็กน้อยผู้รักกีฬาบาสเกตบอลมากจริงๆ

สำหรับน้องบีน่า ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เล่นเทควันโดมาพร้อมๆ กันกับน้องบรู๊คลิน มีลงแข่งขันว่ายน้ำบ้าง แต่ปัจจุบัน ชอบเล่นไอซ์สเก็ต ยิ่งเป็นไอซ์สเก็ตลีลาที่มีการใช้อุปกรณ์ในการโลดแล่นไปบนแผ่นน้ำแข็งด้วยแล้ว น้องทำได้พลิ้วไหว สวยงามมาก แถมที่ผ่านมา น้องบีน่าฝึกซ้อมไอซ์สเก็ตอย่างหนักในเวลาเพียง 2 เดือน และตัดสินใจลงแข่งขัน ในโปรแกรม Entertainment Spotlight Program ในงาน THEATER OF DREAM FIGURE ICE SKATING IN BANGKOK 2024 ก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้สมใจ

ไม่เพียงเท่านั้น คู่นี้ยังมีทักษะด้านการเดินแบบ เพราะเดินแบบให้กับแบรนด์เด็กเท่ ของครอบครัวมาโดยตลอด ส่วนด้านดนตรีนั้น น้องบรู๊คลินสามารถเล่นกลองชุดและกีต้าร์ได้ ด้านน้องบีน่าก็จะชอบร้องเพลง เรียกว่าเป็นคู่แฝดมากความสามารถจริงๆ