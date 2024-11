เปิดตัว16 หนุ่มสาวต้นแบบ แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่

เอ็ม ดิสทริค จัดงานกาล่าสุดยิ่งใหญ่ “EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU 2024” คอนเซ็ปต์ THE GRAND DEBUT OF GRACE AND GLAMOUR เผยโฉม 16 หนุ่มสาวตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม พร้อมเปิดตัว “EM STELLAR” Membership Program ด้วยที่สุดแห่งพริวิเลจสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล

อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กก.ผจก.อาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นของงาน ‘Les Debutantes en Beaute’ ที่เอ็มโพเรียมจัดขึ้นมานานกว่า 20 ปี เราได้แนะนำคนรุ่นใหม่และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมผ่านสาวๆ Debutantes มาแล้วกว่า 50 คน จากจำนวน 6 รุ่น ซึ่งทุกคนต่างเติบโต ก้าวหน้า เป็นที่รู้จักในหลากหลายแวดวงธุรกิจ และโดดเด่นอยู่ในสังคมจวบจนทุกวันนี้ ในปีนี้เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปีของ ‘เอ็ม ดิสทริค’ จึงเชิญชวนมาทำความรู้จักกับ 16 หนุ่มสาวรุ่นใหม่ LA BELLE และ LE BEAU และนำทั้ง 16 คนมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและแสดงพลังของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยการอ่านนิทานและทำสมุดจดอักษรเบรลล์ มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ”

เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษ ให้เป็นพระราชวังฝรั่งเศสในรูปแบบ Immersive ที่ทันสมัย พร้อมเปิดฟลอร์เต้นรำในชุด “LA DANSE DE LA BEAUTE” จาก 8 สาว LA BELLE ได้แก่ อเลสซานดรา วรวงศ์วสุ, อัณณ์ กาญจนศักดิ์ชัย, บุญญาภา ศรีอรทัยกุล, กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์, ณัชชา ไชยพยอม, นวธร จิตต์กุศล, ปภัชญา ชีวะศิริ อิทธิชนานันท์ และพีรดา ศรีรุ่งสุขจินดา รวมถึง 8 หนุ่ม LE BEAU อย่าง ภคภณ จิวะวัฒนาศักดิ์, อิชานท์ มาฟ, กฤษฎิ์ ภักดีจิตต์, ณณณ นามปีติ, ณภัทร ณรงค์เดช, ปัญจพัฒน์ บุรี, พรกรัณย์ ตั้งไชยวงศ์ และธีรภัทร สมบัติรงรอง

ท่ามกลางกำลังใจจากทั้ง 16 ครอบครัว อาทิ วงศ์ชนก ชีวะศิริ, กรณ์ ณรงค์เดช, สิริธร กรีวงษ์, เบญจมา วรวงศ์วสุ, ปวันรัตน์ บุรี, วินท์ ภักดีจิตต์, ขนิษฐา จิตต์กุศล และธาริณี ตั้งไชยวงศ์ เป็นต้น รวมถึงเหล่าสาวเดบูตองต์รุ่นพี่ อาทิ พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, พ.ท.หญิง ดร. กิติวิชญา วัชโรทัย, อัญจิฎา กรรณสูต และณัฐชยา ไกรฤกษ์