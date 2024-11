สาวเดบูตองต์รุ่นพี่ “ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ” โดนแกงเรื่องยังไม่ได้แต่งงาน!

งาน “เดบูตองต์” (Debutantes) ในเมืองไทยนั้น เป็นการจัดงานเต้นรำเปิดตัวสาวน้อยเดบูตองต์ เข้าสู่แวดวงสังคม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี 2549 ที่ ดิ เอ็มโพเรียม แต่ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อหาคู่ เหมือนอย่างต้นแบบในต่างประเทศ โดยบ้านเราจะเน้นการแนะนำสาวแรกรุ่นโปรไฟล์ดี ทายาทตระกูลดัง ให้สังคมได้รู้จัก อย่างปีนี้ในงาน “EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU 2024” คอนเซ็ปต์ THE GRAND DEBUT OF GRACE AND GLAMOUR ที่เผยโฉม 16 หนุ่มสาวตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี่ยมด้วยแพสชั่น มีคาแรกเตอร์โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเอง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมและสร้างอินสไปเรชั่นให้คนรุ่นใหม่

เหล่าสาวเดบูตองต์รุ่นพี่ อย่าง มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, อัญจิฎา กรรณสูต, ณัฐชยา ไกรฤกษ์, พ.ท.หญิง ดร. กิติวิชญา วัชโรทัย และพิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นน้อง

สาวมิ้งค์บอกว่า “ในฐานะรุ่นพี่ (กลับมาจัดใหม่ในรอบ 10 กว่าปี) ใช้ชื่อใหม่ว่า la Belle et LE BEAU จัดที่ Emspere 🧚‍♀️🧚🏻‍♂️ โจทย์ของการทำลุคก็คือ ยังไงก็ได้ ห้ามแก่ เพราะน้องๆ เด็กกว่า 20 กว่าปีเลยค่ะ!”

แต่ที่สำคัญ! รุ่นพี่เหล่านี้กลับโดนแกงว่า ยังไม่มีใครแต่งงานเหรอ?

สาวพิมเลยบอกว่า “หนูจะโทษ Emporium Debutante ที่ทำให้พวกเรายังไม่ได้แต่งงาน”

แต่ทางเราเชื่อว่า อีกไม่นานสาวพิมน่าจะได้แต่งงานก่อนใครแน่ๆ ไม่เชื่อลองถามหนุ่มยอดพล อัครพันธุ์ ดูก็ได้คร่า

#CelebOnline #Celeb #Gossip #สาวเดบูตองต์ #ณัฏฐิ์ประภาชุณหะวัณ #อัญจิฎากรรณสูต #ณัฐชยาไกรฤกษ์ #กิติวิชญาวัชโรทัย #พิมพ์พยัพศรีกาญจนา