ต้อนรับเทศกาลฮอลิเดย์ ดูแลและจัดแต่งทรงผมฉบับแฮร์กูตูร์กับแฮร์สไตล์ลิสต์ชื่อดัง

BALMAIN HAIR แบรนด์ทรงอิทธิพลสำหรับเส้นผมระดับโลกที่มีมรดกตกทอดมายาวนานกว่า 50 ปี ชวนสัมผัสกลิ่นอายความเป็นแฮร์กูตูร์ ผ่านผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผม และแอคเซสเซอรีสุดหรูที่สะท้อนความหรูหรา​ พร้อมมอบประสบการณ์ และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ BALMAIN HAIR POP-UP STORE ณ ไอคอนสยาม ชั้น M ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤศจิกายน 2567

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก แฮร์สไตล์ลิสต์ชื่อดัง คุณนาเดีย ช่างผมมากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการจัดแต่งทรงผมมากกว่า16 ปี ให้เกียรติมาร่วมเปิดประสบการณ์และสร้างสรรค์การจัดแต่งทรงผมต้อนรับเทศกาลฮอลิเดย์ เนรมิต 3 ลุค 3 สไตล์ พร้อมแนะนำเคล็ดลับการดูแล และบำรุงเส้นผมให้นุ่มสวยต้อนรับสีสันของเทศกาลฮอลิเดย์ที่กำลังจะมาถึง ด้วยไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก BALMAIN HAIR พร้อมด้วยบุษลักษณ์ บัตรมาก ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด FIRSTER BY KING POWER ตัวแทนจากแบรนด์ BALMAIN HAIR กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ และเซเลบริตี้แฟน BALMAIN HAIR อาทิ พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ลลิตา ไพศาล, มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์, กิตติคุณ ตันสุหัส และแอลลี่ บันนี่ สไตล์ลิสต์ชื่อดัง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับไฮไลต์ภายในงาน คุณนาเดีย แฮร์สไตล์ลิสต์ชื่อดัง ได้เนรมิต 3 ลุค 3 สไตล์ ต้อนรับเทศกาลฮอลิเดย์ โดยมีนางแบบแถวหน้าของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น นาตาลี- ณัฐลี ดูเชียงนางแบบสาวลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์กับลุค SHORT CURLY HAIR ที่เหมาะกับสาวผมสั้น ปรับลุคเพิ่มลอนให้ดูเก๋ มีสไตล์มากขึ้น, โม- จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2016 กับลุค SHORT STRAIGHT HAIR สำหรับสาวผมบ็อบปลายตรงเพิ่มลุคให้ดูเท่ เก๋ และเฉี่ยวแบบมีสไตล์ สุดท้ายกับนางแบบสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน อูลี่-พิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูห์เล็น กับลุค LONG WAVY HAIR ในแบบฉบับของสาวปารีเซียงที่ทรงผมมีเท็กซ์เจอร์แบบยุ่งหน่อยๆ ดูเป็นสไตล์ที่ไม่ตั้งใจแต่น่าสนใจไม่น้อย โดยทั้ง 3 ลุคนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอคอนิกตัวดังจาก BALMAIN HAIR อาทิ TEXTURIZING SALT SPRAY สเปรย์น้ำเกลือเพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้เส้นผม TEXTURIZING VOLUME SPRAY สเปรย์เพิ่มวอลลุ่ม และยกโคนผมในทันที SILK PERFUME สเปรย์บำรุงผมที่ช่วยให้เส้นผมเงางาม ทั้งยังมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ SESSION SPRAY STRONG สเปรย์ล็อกผมให้อยู่ทรงยาวนาน รวมถึง MOISTURIZING STYLING CREAM ครีมจัดแต่งทรงผมที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณแห่งการบำรุง และผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ไอคอนิกตัวดังจากแบรนด์อีกมากมาย

นอกจากนี้ที่บริเวณ BALMAIN HAIR POP-UP STORE at ICONSIAM ยังพร้อมชวนทุกคนไปพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย สัมผัส BALMAIN HAIR POP-UP STORE at ICONSIAM ได้แล้ววันนี้ ที่ไอคอนสยาม ชั้น M ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 นอกจากนี้ยังสามารถช้อปสินค้า BALMAIN HAIR ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2, SHOP IN SHOP สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ, FIRSTER BY KING POWER สาขาคิงเพาเวอร์ มหานคร และล่าสุดกับ SHOP IN SHOP สาขา คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก รวมถึงช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอป พลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER