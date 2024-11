3 ศิลปินไทย ถ่ายทอดผลงานธีม “ฤดูกาลสีสัน” ในนิทรรศการ อาร์ต พรอเมอนาด ครั้งที่ 2

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการ ‘อาร์ต พรอเมอนาด’ ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “ฤดูกาลสีสัน” ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มกราคม 2568 โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานของศิลปินไทยผู้มีชื่อเสียง 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ อริยะ กิตติจรูญวิวัฒน์ ดาว วสิษฐ์ศิริ และ ปุณยนุช มหาสม (เกรซี่) ซึ่งแต่ละท่านมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดความงามของวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานศิลปะ

นิทรรศการ ‘อาร์ต พรอเมอนาด’ นี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมในการสนับสนุนศิลปะและเชิดชูศิลปินไทย ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่โรงแรมแห่งนี้เปิดทำการได้รวบรวมงานศิลปะเป็นส่วนสำคัญในการตกแต่งและมอบความเพลิดเพลินแก่แขกผู้เข้าพัก โดยมีผลงานศิลปะมากกว่า 2,000 ชิ้น ความมุ่งมั่นนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์เคมปินสกี้ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับศิลปินในการจัดแสดงผลงาน เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ให้แก่ทั้งแขกและชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการเข้าชมผลงานรวมถึงนำเสนอผลงานโดยตัวศิลปินเองอีกด้วย



ศิลปินและไฮไลท์ของนิทรรศการ

ศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ประติมากรไทยผู้มีชื่อเสียงและนักการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เน้นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ รูปปั้นของศาสตราจารย์อริยะสื่อถึงวัฏจักรของการเติบโต การเสื่อมสลายและการเกิดใหม่ ผสมผสานความอ่อนโยนและโครงสร้างที่ทรงพลัง เพื่อสะท้อนถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ดาว วาสิกศิริ ช่างภาพไทยผู้ได้ใช้ชีวิตในหลายประเทศและหลากหลายวัฒนธรรม ถ่ายทอดมุมมองอันลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นทั้งคนนอกและคนใน ผลงานของคุณดาวเน้นดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเข้มแข็ง สะท้อนถึงความสามัคคี สันติภาพและความเชื่อมโยงกัน ภาพถ่ายของคุณดาวเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เผยให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติและความงดงามของความผูกพัน

ปุญณ์ยนุศ มหาโสม หรือที่รู้จักกันในนาม เกรซี่ ศิลปินวัย 7 ขวบ ถ่ายทอดมุมมองที่สดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเธอต่อโลก ผลงานของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวในจังหวัดตราด ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทรงจำในวัยเด็กของเธอ ภาพวาดสีสันสดใสของเกรซี่ อาทิ เดอะ ทรี ออฟ เคอริออซิตี้ (The Tree of Curiosity) และ เดอะ สตรอม ออฟ แทงคิวริตี้ (The Storm of Tranquility) เชิญชวนให้ผู้ชมได้สัมผัสมุมมองอันสดใสและงดงามของเธอต่อธรรมชาติ

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อให้โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานสู่สายตาชาวต่างชาติ หลังจากประสบความสำเร็จในครั้งแรก ‘อาร์ต พรอเมอนาด’ ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายของศิลปะไทย

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงานนิทรรศการ ‘อาร์ต พรอเมอนาด’ เพื่อให้แขกและผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านงานศิลปะ” มร. มานิช นัมเบียร์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือโรงแรมเคมปินกี้ และกรรมการผู้จัดการโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ กล่าว “การจัดงานครั้งที่สองนี้ได้ยกระดับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมถึงเชิญศิลปินตัวน้อย ซึ่งแน่นอนเธอจะเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการศิลปะ เราหวังว่าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมจะได้รับความสุขและเชื่อมโยงกับผลงานอันยอดเยี่ยมเหล่านี้” กล่าวเพิ่มเติม “ขอขอบคุณศาสตราจารย์อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ คุณดาว วาสิกศิริ และเกรซี่ เด็กหญิงปุญณ์ยนุศ มหาโสม เป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในครั้งนี้”

นิทรรศการ ‘อาร์ต พรอเมอนาด’ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการนัดหมายการเข้าชมส่วนตัว กรุณาติดต่อโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โทร. +66 2 162 9000 หรืออีเมล info.siambangkok@kempinski.com สามารถติดตามได้ที่ Facebook: Siam Kempinski Hotel Bangkok, Instagram: siamkempinski หรือทางบัญชี LINE ออฟฟิเชียล แอคเคาท์ @Siamkempinskihotel