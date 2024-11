นาฬิกาเรือนพิเศษ Clou de Paris ฉลองจุดเริ่มต้นกับ Andy Warhol

Piaget Society กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจในยุคนี้ นำโดย Ella Richards, Lee Jun Ho และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตีความทางจิตวิญญาณ การสร้างสรรค์งานฝีมืออันวิจิตรของ เพียเจต์ (Piaget) ที่เชื่อมโยงกับโลกแห่งศิลปวัฒนธรรมยุคใหม่ ล่าสุด กับนาฬิกา Piaget Andy Warhol ซึ่งเป็นการตีความการออกแบบใหม่จากลวดลาย Clou de Paris ที่สวยงามตระการตา นำมารังสรรค์บนตัวเรือนควบคู่กับหน้าปัดสีน้ำเงินอันทรงพลังจากหินอุกกาบาต เป็นการจับมือกันระหว่าง Piaget และมูลนิธิ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนชื่อของนาฬิการุ่น Black Tie มาเป็นนาฬิกา Andy Warhol ในวันนี้ อีกทั้ง Piaget ยังได้รังสรรค์นาฬิกา Andy Warhol รุ่น Clou de Paris ขึ้น เพื่อฉลองจุดเริ่มต้นแห่งการร่วมมือครั้งสำคัญนี้อีกด้วย

Clou de Paris หรือที่เรียกอีกอย่างว่า hobnail เป็นเทคนิคการตกแต่งที่ประณีตและสง่างาม รังสรรค์ลวดลายกิโยเช่ ที่มีลักษณะเหลี่ยมทรงพีระมิดขนาดเล็กเรียงต่อกันเป็นลวดลาย มาพร้อมตัวเรือนไวท์โกลด์รูปทรงคุชชั่นขนาด 45 มม. นอกจากนั้น นาฬิกา Andy Warhol รุ่นนี้ยังได้นำเอาหินอุกกาบาตสีน้ำเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มารังสรรค์ลงบนหน้าปัด มอบสีสันอันทรงพลังและการเล่นแสงที่ไม่เหมือนใคร ภายในขับเคลื่อนด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติ in-house 501P1 Manufacture ที่เที่ยงตรง