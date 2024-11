แฟชั่นโชว์สุดล้ำ ผสานความไฮแฟชั่นเข้ากับนวัตกรรมยานยนต์

ไทยฮอนด้า ยกระดับความตื่นเต้นครั้งใหม่เป็นครั้งแรก กับงาน ‘Honda Fashion A.T. Week - The Ultimate Runway Show’ พร้อมมอบประสบการณ์แฟชั่นโชว์ระดับไฮเอนด์ ผ่านการเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุด New Honda Giorno+ และ All New LEAD125 ในบรรยากาศที่ผสมผสานความไฮแฟชั่น มินิมอลแต่มีสไตล์ เข้ากับนวัตกรรมยานยนต์ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

งาน ‘Honda Fashion A.T. Week - The Ultimate Runway Show’ มาพร้อมไฮไลต์สุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเดินแบบของเหล่านายแบบและนางแบบที่นำเสนอมอเตอร์ไซค์ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ New Honda Giorno+ ที่มาในคอนเซ็ปต์ “The New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า” ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความโมเดิร์นคลาสสิกเหนือกาลเวลา ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ล้ำสมัย กลับมาพร้อมกับ 6 สี 7 สไตล์ใหม่ที่เหมาะกับวัยรุ่นสายแฟชั่นอย่างแท้จริง ส่วน All New LEAD125 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Minimal is the new maximal มินิมอลที่ใช่ เป็นได้มากกว่า” ซึ่งมีดีไซน์ที่เรียบง่าย ดูมินิมอลแต่มีสไตล์ จึงทำให้รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 รุ่น สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ต่อด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สุดพิเศษ ‘เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์’ ที่มาพร้อมการโชว์ตีกลองสุดเท่ สร้างสีสันและเพิ่มจังหวะความมันส์ให้กับบรรยากาศในงาน ก่อนจะส่งต่อเวทีให้ ‘เจฟ-วรกมล ซาเตอร์’ นักร้องและนักแสดงชื่อดังที่ขึ้นโชว์การร้องเพลงสด ๆ อย่างเต็มอารมณ์ ส่งท้ายกิจกรรมด้วยความสนุกและความประทับใจ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม New Honda Giorno+ และ All New LEAD125 ได้ที่Facebook : www.facebook.com/hondamotorcyclethailand