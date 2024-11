“Terra Nova” เปิดเมนูใหม่อิตาเลียนสไตล์โมเดิร์นกว่า 20 รายการ

ฉลองครบรอบ 2 ปี กับเมนูใหม่กว่า 20 รายการ ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ทั้ง Salumi & Formaggi (แฮมและชีส), Fritti (ของทอด), ซุป, สลัด, สเต๊ก, พาสต้า และพิซซ่า โดยเชฟอาดัม - นิโคมเดส ลินเดอร์ เชฟลูกครึ่งไทย-สวิต มากประสบการณ์กว่า 25 ปี จากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านอาหารอิตาเลียนอย่างลึกซึ้ง ที่พร้อมครีเอทเมนูเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้า

เมนูใหม่นี้เชฟยังคงยึดคอนเซป "Bring an imagination to the authentic cuisine" สไตล์ Fine-Casual Dining ซึ่งเป็นการผสมผสานอาหารอิตาเลียนต้นตำรับกับวัตถุดิบจากหลากหลายประเทศ นำมาประยุกต์ เพื่อให้เหมาะกับความชอบของลูกค้า Terra Nova และให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หรูหราในบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาหารที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เคอี เผยว่า “ทั้ง 20 เมนูใหม่นี้ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ทั้ง Salumi & Formaggi (แฮมและชีส), Fritti (ของทอด), ซุป, สลัด, สเต๊ก, พาสต้า และพิซซ่า ซึ่งมีพิซซ่าหน้าใหม่ที่เป็น Signature ของร้าน Terra Nova ด้วย เมนูเหล่านี้เรารังสรรค์ขึ้นเพื่อให้มีรสชาติที่น่าประทับใจและหลากหลายสำหรับลูกค้า Terra Nova โดยเฉพาะ โดยร้าน Terra Nova มุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นร้านโปรดของคนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียน ซึ่งจะได้อร่อยไปกับอาหารอิตาเลียนขนานแท้และแบบประยุกต์ แต่ถูกปากคนไทยมากที่สุด”

1.Yellowfin Tuna Tartare Delight: ปลาทูน่าครีบเหลืองสดที่มีรสชาติดีและไขมันน้อย เนื้อปลามีความแน่น นำมาคลุกเคล้าด้วยซอสมัสตาร์ด น้ำผึ้ง และเลมอน เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวหวานลงตัว เสิร์ฟพร้อมอะโวคาโดหั่นเต๋าและ wild rocket ที่เสริมความสดชื่นและรสชาติกลมกล่อม จานนี้ถือเป็น light meal ที่เหมาะสำหรับมื้อเบา ๆ ไม่หนักท้อง แต่ยังคงให้ความสดชื่นและอร่อยอย่างเต็มที่

2.Exquisite Onion Soup: ซุปหัวหอมต้นตำรับฝรั่งเศส จานนี้เกิดจากการเคี่ยวหัวหอมกับซุปไก่กงซอเมจนได้ซุปที่หอมหวานและกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขนมปังอบชีสที่กรอบนอกนุ่มใน ทำให้ทุกคำที่ทานเต็มไปด้วยความหอมหวานของหัวหอมและความเข้มข้นของชีส อร่อยแบบ x2 ที่ลงตัว

3.Terra Nova Pizza: พิซซ่า Signature ของ Terra Nova ที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้า Half & Half โดยครึ่งแรกท็อปด้วยอะโวคาโด ผักเคล และไอเบอริโก้แฮม (แฮมสเปนคุณภาพเยี่ยม) ส่วนอีกครึ่งท็อปด้วยทรัฟเฟิลซาลามี่ พร้อมโรยด้วยทรัฟเฟิลดำสดที่หอมกรุ่น ทั้งสองหน้าใช้มอสซาเรลลาชั้นดีในการสร้างความกลมกล่อมและหรูหรา จานนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้าน Terra Nova ที่หาทานที่ไหนไม่ได้

4.Mentaiko Spaghetti with Ikura and Uni: พาสต้าที่ผสมผสานสไตล์อิตาเลียนและญี่ปุ่น เส้นสปาเกตตีผัดกับน้ำมันมะกอกและซอสไข่ปลาคอด (Mentaiko) ที่มีรสชาติกลมกล่อม โรยด้วยไข่ปลาแซลมอน (Ikura) ที่หอมมัน และท็อปด้วยอูนิ (Uni) ที่เพิ่มรสหวาน มัน เค็ม ครบทุกมิติ รสชาติที่หลากหลายนี้ยังมีความเผ็ดเล็กน้อยจากเครื่องเทศในซอสสูตรพิเศษของเชฟ ทำให้จานนี้เต็มไปด้วยความอร่อยและความซับซ้อนของรสชาติที่ลงตัว

5.Pork Sausage with Pizza Bread: เมนูสุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดรสชาติอิตาเลียนแท้ ไส้กรอกหมูดั้งเดิมที่ทำจากเนื้อหมูบด ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย และเครื่องเทศเล็กน้อย อบจนหอมกรุ่น เสิร์ฟบนกระทะร้อน เพิ่มความพิเศษด้วยขนมปังโฮมเมดพิซซ่าที่อบสดใหม่ รสชาติอาจดูเรียบง่าย แต่ความลงตัวของเนื้อหมูและขนมปังพิซซ่าจะทำให้จานนี้กลายเป็นจานโปรดของทุกคนที่ได้ลิ้มลอง!

6.Yellowfin Tuna Steak with Vierge Sauce:สเต๊กปลาทูน่าครีบเหลืองชิ้นโต เสิร์ฟพร้อมซอส Vierge สไตล์ฝรั่งเศส-เมดิเตอร์เรเนียน ที่ทำจากน้ำมันมะกอก เลมอน หอมแดง มะเขือเทศเชอร์รี่ และสมุนไพรหลากชนิด เพิ่มความหอมและรสชาติสดชื่น ปิดท้ายด้วยการรมควันไม้เชอร์รี่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมพิเศษ ทำให้จานนี้มีรสชาติกลมกล่อมอย่างลงตัว

7.Wagyu Beef Steak topped with Foie Gras: สเต๊กเนื้อวากิวออสเตรเลียคุณภาพเยี่ยม ย่างในกระทะจนได้ความสุกที่พอดี เนื้อหอมนุ่มและฉ่ำซอส ท็อปด้วยฟัวกราส์และทรัฟเฟิลดำสดจากทัสคานี เสิร์ฟพร้อมซอสกระเทียมดำที่มีรสหวาน เปรี้ยว และเค็มกลมกล่อม หอมกลิ่นบัลซามิกอ่อน ๆ สร้างประสบการณ์รสชาติที่หรูหราและลงตัวอย่างแท้จริง

นอกจาก 7 เมนูไฮไลต์แล้ว Terra Nova ยังมีเมนูพิเศษอีกฉ่ำๆ ที่อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง เช่น Terra Nova Board : Special Cold Cuts & Cheese Platter, Creamy Bacon Corn Delight, Scallop Carpaccio, Cozze Al Vino Bianca, Parma Ham Mixed Salad, Hokkaido Scallop Clam Chowder, Pork Schnitzel, Black Ink Octopus Pastaและของหวานคลาสสิกอย่าง Classic Crepes Suzette นอกจากนี้ Terra Nova ยังมีขนมหวานและไอศกรีมรสชาติใหม่ๆ มากมาย ที่รับรองว่าคุณจะต้องหลงรัก

ไม่เพียงแค่อาหารที่การันตีความอร่อยแบบต้นตำรับอิตาเลียน บรรยากาศและการตกแต่งร้าน TERRA NOVA ก็ยังให้ความรู้สึกโมเดิร์น ด้วยสีดำตัดกับสีส้มอิฐที่โดดเด่น ภายในตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ด้วย Nova Galleria ที่นำเสนอผลงานศิลป์จากศิลปินอิตาลีชื่อดัง “ฟอร์นาสเซ็ตติ” (Fornasetti) พร้อมโคมไฟพิเศษที่สั่งทำขึ้นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้าน ฝ้าและผนังใช้สีเมทัลลิก ปูนเปลือย และสีซีเมนต์ ตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาคู่กับงานสเตนเลสสีทองและสีโรสโกลด์ ดีไซน์ให้เกิดความแตกต่างแต่ลงตัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ Terra Nova

Terra Nova มีทั้งโซนส่วนตัวและพื้นที่รองรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆ ทำให้เป็น Wow Ambience ที่มีครบทุกความรู้สึกในที่เดียว พร้อมบริการสุดประทับใจแบบ Wow Service ให้มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษสำหรับคุณ มาสัมผัสความอร่อยและความประทับใจทุกองศาที่ร้าน Terra Nova ณ อาคารวีรันด้า ชั้น 2 The Crystal (Ekamai-Ramindra) ย่านเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา หรือโทรจองได้ที่ 063 220 9889 หรือ Line: @terranova