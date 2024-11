หวานชื่นไปอีกคู่ แพม - สิริน ทายาทบิวตี้ เจมส์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน

ฤกษ์งามยามดี ทายาทคนสวยของตระกูลศรีอรทัยกุล แห่ง “บิวตี้ เจมส์” ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องเพชรและอัญมณีของไทย ถูกแฟนหนุ่ม เคนเนธ ขอแต่งงาน ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ในสวนสวย จัดเตรียมเซตติ้งฉากบอลลูนที่มาพร้อม ข้อความ will you marry me? ก่อนจะคุกเข่าขอแต่งงานด้วยช่อดอกไม้และแหวนวงโต สร้างรอยยิ้มและความดีใจให้กับฝ่ายหญิง ก่อนจะได้อุ้มกอดสุดหวานให้เห็นกัน

โดยสาว แพม - สิริน ศรีอรทัยกุล เป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของ บิวตี้ เจมส์กรุ๊ปส์ ที่เตรียมนั่งแท่นเป็นเจนใหม่กุมบังเหียนธุรกิจหมื่นล้านของครอบครัว เราจึงได้เห็นภาพเธอประกบติดคุณอาคนเก่ง “หนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล” ในทุกงานสำคัญของบิวตี้เจมส์ ซึ่งงานนี้คุณอาก็ไม่รีรอรีบแชร์ภาพพร้อมข้อความแสดงความยินดีต้อนรับหลายเขยคนใหม่