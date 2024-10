นาฬิกาฉลองฮาโลวีน บอกเวลาไปหลอนไป

สวอตช์ (Swatch) นำเสนอนาฬิกาน้องใหม่สีสันสดใสสองรุ่นในคอลเลกชัน The Simpsons เพื่อฉลองเทศกาลฮาโลวีนและเทศกาล Dia de los Muertos ที่ฉลองใกล้ๆ กัน

รุ่นแรกคือ AYE CARUMBOO! พิมพ์รูป Bart Simpson ตัวละครที่หลายคนชื่นชอบ ทำให้นาฬิกาขนาดใหญ่ที่สวยสะพรึงชวนให้กุ๊กกู๋ขึ้นไปอีก ด้วยตัวเรือนขนาด 47 มม. โดยเป็นรูป Bart ในรูปร่างสีขาวและสีชมพูเข้มนั้น กำลังถูกไฟดูดจนม่องเท่ง โดดเด่นบนพื้นหลังสีดำและลายการ์ตูนยาวจากหน้าปัดมาถึงสายนาฬิกา ทั้งยังเติมดีไซน์รูปสายฟ้าตรงสายนาฬิกา แม้แต่เข็มนาฬิกาก็เป็นรูปสายฟ้าอีกด้วย

แบบที่สอง รุ่น D'OH OF THE DEAD นาฬิกาตระกูล NEW GENT มีรูปสมาชิก The Simpsons ครบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ofrenda (โต๊ะไหว้บรรพบุรุษ) ที่ประดับด้วยของตกแต่งตามธรรมเนียม และสีสันก็แต่งแต้มบนหน้าปัดและสายนาฬิกาได้อย่างมีลูกเล่น