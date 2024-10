เซเลบเฮรับบิวตี้สโตร์สัญชาติไทย เสิร์ฟความงามบนห้างดัง

“JM COSMETICS” ขนขบวนศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของเมืองไทย ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ ในงาน “JM COSMETICS GRAND OPENING” BORN TO BE YOUR OWN BEAU โดย บริษัท เจเอ็ม คอสเมติคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้ดำเนินธุรกิจ “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” จำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรกว่า 12 สาขา ในโคราช ขอนแก่น และมหาสารคาม ล่าสุด ขยายกิจการสู่กรุงเทพฯ ปักหมุดสาขาแรก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายใต้แบรนด์ใหม่ “JM COSMETICS” พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดคุ้ม

อุมาพร ราษฎร์วิรุฬห์กิจ ประธานกรรมการ บจก.เจเอ็ม คอสเมติคส์ (ไทยแลนด์) เล่าถึงเส้นทางกว่า 20 กว่าปีที่ผ่านมาว่า “เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป” คือธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางครบวงจรกว่า 12 สาขา ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา 9 แห่ง ขอนแก่น 2 แห่ง และมหาสารคาม 1 แห่ง จุดเด่นคือผสมผสานทั้งความเป็น Wholesale ที่ให้บริการขายส่งสินค้าในจำนวนที่ไม่มาก และรูปแบบของ Retail ทั้งยังมีความเป็น Multi Brands ในราคาที่จับต้องได้ไปถึงระดับบน ครอบคลุมทั้งสินค้าด้านสุขภาพ ความสวยความงาม อุปกรณ์เกี่ยวกับผม สินค้าจากต่างประเทศ และสินค้ากระแส โดยเฉพาะ จากเทรนด์ใน Tiktok

งานนี้เหล่าซุปตาร์พรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง อาทิ ใหม่ ดาวิกา, นนกุล ชานน, จูเนียร์ กาจบัณฑิต, เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร, หนิง ปณิตา, วุ้นเส้น วิริฒิพา, ดีเจมะตูม ฯลฯ ตลอดจนเหล่าเซเลบและอินฟลูฯ กูรูด้านผิวพรรณและความสวยความงาม ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงาน พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบไม่มีกั๊ก และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 6 สาวเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ “EMPRESS”