ลูกติดสมเด็จพระราชินีคามิลล่า เปิดตัวตำราอาหารตำรับในวัง

เมื่อช่วงต้นเดือนเพิ่งมีข่าวการแฉเรื่องราวส่วนตัว ข่าววงในราชวงศ์อังกฤษจากเนื้อหาในหนังสือที่ ไมค์ ทินดัลล์ สามีของซาร่า ลูกสาวของเจ้าหญิงแอนน์ ที่แม้จะเป็นข่าวแนวแง่บวกต่อราชวงศ์ เพราะกล่าวถึงการทำตัวติดดิน ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไร้สาระ ตอกกลับคำกล่าวหาของ เมแกน มาร์เคิล แต่กระนั้นหลายฝ่ายก็มองว่า เป็นการไม่ควรที่จะนำความภายในราชวงศ์ออกมาเอ่ยอ้าง แต่ล่าสุดนี้ก็มีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ได้ออกวางจำหน่าย โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษโดยตรงอีกเช่นกัน

เล่มนี้เป็นหนังสือของ ทอม พาร์กเกอร์ โบลส์ ลูกติดของสมเด็จพระราชินีคามิลล่า ที่เป็นนักวิจารณ์อาหาร ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพระกระยาหารในราชวงศ์ Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III เผยเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ข้อห้าม วิธีการจัดเลี้ยง ประวัติศาสตร์การครัว รวมไปถึงสูตรอาหารตำรับชาววังของอังกฤษนับร้อยเมนู ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคพระราชินีวิกตอเรียเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยนอกจากจะแฉขนบธรรมเนียมการครัวของวังแล้ว ยังมีการแฉเรื่องการทำครัวของพระราชินีด้วยว่า เป็นแม่ครัวที่ดี แต่ทำได้แต่เมนูเรียบง่าย และเป็นสตรีชาวอังกฤษแท้ๆ ไม่เคยปรุงเครื่องเทศ หรือทำอาหารรสจัดจ้านเลยแม้แต่น้อย

รวมทั้งยังแฉถึงความล้าสมัยของพระมารดาว่า มือถือของพระองค์ยังคงใช้โนเกียรุ่นโบราณอยู่ นอกจากนี้ ขณะเดินสายออกโปรโมตหนังสือยังสร้างกระแสข่าวว่า พระพลานามัยของสมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 น่าเป็นห่วง การตรวจพบมะเร็งของพระองค์เป็นอาการซีเรียส และขณะนี้กำลังทำการรักษาแต่ก็ทำได้อย่างไม่ต่อเนื่อง เพราะมีภารกิจในการเดินทางไปต่างแดน โดยบอกว่าคามิลล่าเองก็เป็นห่วงสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างมาก