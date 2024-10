ทำความรู้จัก “คาลัม สกอตต์” และ “ลอเรน ออลเรด” 2 ศิลปินอินเตอร์ที่ร้องโชว์งานเปิดตัว One Bangkok

เรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ เมืองกลางใจ “One Bangkok” โปรเจ็กอสังหาริมทรัพย์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองหลวงของไทย ที่จัดแบบสุดอลังการ ฉลองแบบข้ามวันข้ามคืนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่เนรมิตพื้นที่กว่า 5 ไร่ให้กลายเป็นเวทีโชว์ ทั้งแสง สีเสียง การแสดง สารพัดแบบ ซึ่งได้ทีม Auditoire ทีมงานเดียวกันกับการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงปารีส 2024 มาเนรมิตเวทีแบบ 360 องศา พร้อมเทคนิคแสงสีสุดล้ำ

ท่ามกลางศิลปินและผู้แสดงที่ทั้งร้อง เต้น ปีนป่าย ผสมผสานความน่าตื่นตาตื่นใจของศิลปะหลากแขนงไว้ด้วยกันรวมแล้วนับร้อยชีวิต มีไฮไลท์เด็ดเป็นโชว์พิเศษจากศิลปินระดับโลกอย่าง คาลัม สกอตต์ และ ลอเรน ออลเรด 2 นักร้องเสียงดีที่สร้างชื่อจากเวที Britain’s Got Talent จนก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลก

โดย​ คาลัม สกอตต์ อดีตหนุ่มออฟฟิศเสียงดี ที่ตัดสินใจเข้าประกวดรายการ Britain’s Got Talent พร้อมกับน้องสาวเมื่อปี 2015 เขานำเอาเพลงดังของรอบิน “Dancing on My Own” มาคัฟเวอร์ในเวอร์ชั่นผู้ชาย ได้รับการ Standing ovation และได้รับ Golden Buzzer จากไซม่อน โคเวล โปรดิวเซอร์มือทอง ทำให้เขาได้ผ่านเข้าสู่รอบถ่ายทอดสดทันที ก่อนที่จะคว้าที่ 6 ของฤดูกาลนั้น และคลิปการแสดงออดิชั่นของเขามียอดเข้าชมเกือบ 400 ล้านวิว หลังเข้าร่วมรายการเขาได้เซ็นต์สัญญากับค่ายดังอย่าง Capital Records ออกทัวร์งานเทศกาลดนตรี และมีเพลงฮิตอย่าง Dancing on my own และ You are the reason ที่ท๊อปฮิตติดชาร์ต ทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ส่วนสำหรับในเมืองไทย นอกจากเพลงที่ว่าแล้ว การมาแสดงเป็นแขกรับเชิญในงานคอนเสิร์ตของ เอ็ด ชีแรน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้แฟนเพลงชาวไทยประทับใจกับช๊อตซึ้งใจที่เขาหลั่งน้ำตาเมื่อได้เห็นแฟนๆ ทั้งสนามร่วมร้องเพลงและโปรเจ็กเปิดไฟแฟลชมือถือจนเป็นภาพอันงดงาม

ส่วนด้านนักร้องสาว “ลอเรน ออลเรด” ศิลปินเสียงดีที่แจ้งเกิดจากเวที Britain’s got talent เช่นกัน โดยเธอเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรี และศึกษาเกี่ยวกับดนตรีมาโดยตลอด เคยเข้าแข่งขัน The Voice ของอเมริกาเมื่อปี 2012 และในปี 2014 ได้คัดเลือกเข้าร่วมทีมภาพยนตร์ The Greatest Showman โดยให้เสียงร้องเพลงของตัวละครที่ รีเบกก้า เฟอร์กูสันแสดง ซึ่งเพลง Never Enough ที่เธอร้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถูกนักร้องดังๆ นำไปคัฟเวอร์หลายต่อหลายครั้ง แต่แทบจะไม่มีใครรู้จักตัวตนของเจ้าของเสียง แถมบางคนยังคิดว่าเป็นเสียงร้องของรีเบกก้าเสียด้วยซ้ำ

จนเมื่อ 2022 หรือเกือบ 8 ปีให้หลัง เมื่อลอเรน ตัดสินใจเข้าประกวดในรายการ Britain’s got talent พร้อมแสดงเพลงดังของเธอ ทำให้หลายคนได้รู้จักเจ้าของเสียงอันไพเพราะที่แท้จริงของเพลง Never Enough ซึ่งเธอร้องได้ดีจนได้รับ Golden Buzzer จาก อแมนด้า โฮลเดน และสุดท้ายเธอสร้างผลงานจนเข้าถึงรอบ 4 คนสุดท้าย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เธอได้ออกเพลงและโชว์ความสามารถของดีว่ารุ่นใหม่ พร้อมได้ออกทัวร์กับโปรดิวเซอร์ดังอย่าง เดวิด ฟอสเตอร์ และเมื่อช่วงต้นปีก็ได้เข้าร่วม America's Got Talent: Fantasy League รายการที่นำเอาผู้เข้าแข่งขันคนเจ๋งๆ ที่เคยร่วมรายการ got talent ที่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะ ผู้เข้ารอบลึกๆ และขวัญใจผู้ชม กลับมาแข่งขันกันแบบแชมป์ชนแชมป์ ซึ่งเธอได้เปิดตัวด้วยเพลง Never Enough ที่เรียบเรียงใหม่ อลังการและไพเราะขึ้นไปอีกหลายเท่า