สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนลิ้มรสข้าวห่อไข่สูตรออริจินัล

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจ หลังจากมอบประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร นำร้านโอมุไรซ์ (Omurice) หรือข้าวห่อไข่ในตำนานชื่อดังจากเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพิเศษ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม เพื่อมอบความพิเศษอย่างต่อเนื่อง ร้าน Babyccino & Co. ร้านบรันช์โฮมมี่สุดชิค ได้ต่อยอดนำเมนูข้าวห่อไข่สูตรออริจินัลและวัตถุดิบเดิม การันตีความอร่อย เทรนโดยเชฟโมโตคิชิ มาเปิดขายให้กับลูกค้าทั่วไป สามารถมาชิมได้ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G