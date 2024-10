ปล่อยผีให้เต็มที่กับฮาโลวีนสุดสยอง

เอ็ม ดิสทริค ฉลองเทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ สนุกสุดหวีดไปกับดนตรีสุดมันส์และศิลปินชื่อดัง 24 ต.ค.–3 พ.ย. 67 ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ในงาน “BLOODLUST DESIRE” 26 ต.ค.นี้ ตั้งแต่ 20.00 น. ที่ SPHERE HALL ชั้น 5 ซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmelon.com ส่วนคืนวันที่ 31 ต.ค.67 หลอนๆ ในงาน “EM WONDER HALLOWEEN HORROR NIGHT PART” ตั้งแต่ 17.00 น. ที่ WONDER SPACE, EM WONDER ชวนแต่งตัวหลอนๆ แบบจัดเต็ม พร้อมรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

ส่วนที่เอ็มควอเทียร์ จัดกิจกรรม “THE NIGHTMARE’S TALE” 26-27 ต.ค.67 ที่ Q Stadium ชั้น M ซื้อบัตรที่ thaiticketmajor.com พบ 3 ศิลปินดัง เจเจ กฤษณภูมิ, ปอร์เช่ ศิวกร และ ไอซ์ พาริส พร้อมแขกพิเศษ เนเน่ พรนับพัน, แอลลี่ อชิรญา, ต้าห์อู๋ พิทยา และ URBOYTJ ซื้อบัตรที่ thaiticketmajor.com หรือจะจูงหนูๆ ร่วมงาน “EMJOY HALLOWEEN PARTY” ที่ EMJOY ชั้น 2 เอ็มควอเทียร์ และร่วมขบวน Trick-or-Treat ผีน้อยสุดคิวต์กับ Spooky Paradeและในวันที่ 31 ต.ค.นี้ คืนเวทีให้กับคุณในทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนตุลาคม พบกับ อู๋ ธรรพ์ณธร

ส่งท้ายกับงาน “Monster Paws Society” 30 ต.ค.–3 พ.ย. 67 ที่ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ให้ทุกคนได้พาน้องหมาน้องแมวแต่งตัวมาปล่อยผีกันให้เต็มที่