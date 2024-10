‘หลังบ้าน’ ผู้นำคนใหม่ของโลก!?

เริ่มจากสิงคโปร์ “ลอว์เรนซ์ หว่อง” ผู้นำประเทศที่มีเงินเดือนสูงลิ่วติดอันดับต้นๆ ของโลก ผ่านการแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง แยกทางกับภรรยาคนแรกตอนอายุ 28 ปี ส่วนคนปัจจุบัน “ลู เจ๋อลุ่ย” เคยเป็นประธานสมาคม YMCA จบด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกับเขา และเคยทำงานธนาคาร 12 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์ครอบครัว หรือสำนักงานครอบครัวแบบเดี่ยว (SFO) ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2011 ด้วยความสวยสง่าเธอจึงเป็นไอดอลของสาวๆ ในสิงคโปร์ ทั้งคู่ไม่มีทายาท ส่วนนายกฯ ออกตัวว่าเป็นทาสน้องหมา

ขยับมาที่ญี่ปุ่น “ชิเงรุ อิชิบะ” คู่สมรสคือ “โยชิโกะ อิชิบะ” สตรีหมายเลข 1 คนใหม่ของญี่ปุ่น ผู้มีกิริยาสุภาพ เธอได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดทตโตริ บ้านเกิดผู้เป็นสามี ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) พร้อมก้าวขึ้นเป็นนายกฯ เมื่อ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งสองพบรักกันขณะเรียนมหาวิทยาลัยเคโอ ในกรุงโตเกียว และเข้าพิธีแต่งงานปี 1983 หลังเรียนจบไม่นาน โยชิโกะเคยทำงานอยู่ที่มารูเบนิ คอร์ป บริษัทเทรดดิ้งของญี่ปุ่น และในวัย 68 ปีนี้ เธอพยายามหาเสียงสนับสนุนในจังหวัดทตโตริอย่างขันแข็งให้กับสามี

ฝั่งยุโรป “มิเชล บาร์นิเยร์” นายกฯ ฝรั่งเศส แต่งงานกับ “อิซาเบลล์ อัลท์เมเยอร์” ซึ่งเคยเป็นทนายความก่อนผันตัวมาทำสื่อสารมวลชน ในปี 2016 เธอเป็นผู้ระดมทุนให้มูลนิธิ Life in the Great Outdoors ที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้ และดูแลสมาคม Universal Brotherhood in Haiti ช่วยเหลือคนพื้นเมือง ทั้งเธอและสามีถึงจะมาจากอาชีพที่ต่างกัน แต่ก็ชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกัน เธอเป็นคนเงียบๆ แต่มีอิทธิพลต่อการงานของสามีมาก โดยเฉพาะ ตอนที่เขาลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2022 ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสามคนคือ “นิโกลาส์” ที่ลงเล่นการเมืองตามรอยพ่อ, “แลตติเชีย” นักจิตวิทยาช่วยเหลืองานกระทรวงต่างประเทศดูแลคนที่เดือดร้อน และ “เบนจามิน” ทำงานด้านสำนักพิมพ์

ด้าน “เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์” นายกฯ อังกฤษ มีภรรยาชื่อ “วิคตอเรีย อเล็กซานเดอร์” เป็นทนายสาวเชื้อสายยิว-โปแลนด์ที่พ่อแม่อพยพมาอยู่อังกฤษ ทำงานด้านระบบสาธารณสุข เป็นคนเก็บตัวไม่เคยออกสื่อ ขนาดลูกชายและลูกสาววัยรุ่นของทั้งคู่ เธอยังไม่ยอมเปิดเผยชื่อ วิคตอเรียยังร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแบบชาวยิวขนานแท้ และแสดงออกถึงการสนับสนุนอิสราเอล

ฟากละตินอเมริกา “เคลาเดีย ไชน์บอม” วัย 62 ปี เพิ่งเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเม็กซิโก และมีสามีคนที่สองชื่อ “เฆซุส ตาร์ริบา” ที่เคยเป็นแฟนกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอเรียนจบต่างคนต่างไปแต่งงาน เธอแต่งกับสามีคนแรกและหย่าร้างในปี 2016 ก็เผอิญได้เจอกับแฟนเก่าคนนี้ ตาร์ริบาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน เคยทำงานอยู่ที่ Banco Santander ในสเปน ทั้งสองเริ่มคบหากันอีกครั้ง และแต่งงานกันเงียบๆ ในเดือนพฤศจิกายนปี 2023