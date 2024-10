ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และโปรโมชันที่ดีที่สุดแห่งปีที่โซน “Beauty Club” อาณาจักรความงามระดับโลก

คิง เพาเวอร์ ฉลองครบรอบ 35 ปีสุดยิ่งใหญ่ กับแคมเปญ King Power Delights and Surprises “Birthday Celebestion” ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่โซน “Beauty Club” อาณาจักรความงามบนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกไว้อย่างครบครัน พบกับโปรโมชันที่ดีที่สุดแห่งปีและสินค้า Exclusive Product จากแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Estée Lauder, Aveda, M.A.C, Jo Malone London, Shu Uemura, Armani, Urban Decay, Origins, Clinique, Ysl และแบรนด์ในเครือ Coty Group ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ฉลองเดือนเกิด คิง เพาเวอร์ ขอส่งมอบความสุข เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า คิง เพาเวอร์ ที่ให้การสนับสนุนตลอด 35 ปี พร้อมเชิญชวนบิวตี้เลิฟเวอร์มาร่วมช้อป พบกับ 5 The Best ที่ดีที่สุดแห่งปี

The Best 35th Exclusive Product คิง เพาเวอร์ ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกร่วมเฉลิมฉลองด้วยการมอบบริการพิเศษ พร้อมนำเสนอสินค้าสุด Exclusive จากผลิตภัณฑ์ความงามหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Estée Lauder ร่วมเฉลิมฉลองกับแคมเปญ ‘My Shade, My Story Cafe’ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ซึ่งเป็นแคมเปญระดับโลกจัดขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในเรื่องของความเท่าเทียม, ความหลากหลาย และการเสริมสร้างกำลังใจ ผ่านผลิตภัณฑ์ Double Wear Stay-In-Place Foundation ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ของแบรนด์แล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินกับชา Karun เพื่อความผ่อนคลายที่คาเฟ่ พร้อมพบกับบริการสุด Exclusive อื่นๆ จาก M.A.C, Aveda, Jo Malone London ณ ห้อง King Power Member Workshop Centre

พบกับสินค้า Exclusive จากผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Fresh, Sulwhasoo, Cle’ De Peau Beaute, L’occitane, Elizabeth Arden, Jo Malone London ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ความงาม Travel Exclusive ผลิตภัณฑ์พิเศษที่จำหน่ายเฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ เท่านั้น! อาทิ ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากแบรนด์ Clarins, La Mer, The History Of Whoo, Augustinus Barder, Kiehl’s ฯลฯ และชุดน้ำหอมจากแบรนด์ Calvin Klein, Gucci, Burberry, Chloe, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier ฯลฯ

ร่วมฉลองครบรอบ 35 ปี คิง เพาเวอร์ กับแคมเปญ King Power Delights & Surprises “Birthday Celebestion ฉลองได้สุด ความสุขแห่งปี เป็นไปได้” ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต นอกจากนี้ ลูกค้าทุกท่านยังสามารถช้อปออนไลน์ พร้อมรับข้อมูลสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ที่ WWW.KINGPOWER.COM และ King Power แอปพลิเคชัน