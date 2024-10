MEGA HALLOWEEN 2024 สนุกสุดหลอน ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน

ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ตอกย้ำแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เติมเต็มความสุขสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกเทศกาล ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ความสนุกสุดหลอน ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน จัดงาน MEGA HALLOWEEN ตอน CARNIVAL OF THE HAUNTED WITCH ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ปั้นแลนด์มาร์คสร้างจุดเช็คอินใหม่สุดอลังการสูงถึง 12 เมตร พร้อมสัมผัสกับ THE Kia EV5 ที่จะนำทุกคนไปท่องดินแดนลึกลับของเหล่าแม่มด 3 พี่น้อง พร้อมการแสดงสุดพิเศษในคืนพระจันทร์สีเลือดและเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสุดครีเอทถ่ายทอดความเป็นแม่มดในตัวคุณ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พิเศษ! สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนี้ เพียงรับประทานอาหารหรือช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์เล่นเกมเพื่อรับของรางวัลมากมาย และ แลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพต้อนรับฮาโลวีนโดยช่างภาพมืออาชีพได้ฟรี

งาน MEGA HALLOWEEN 2024 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ CARNIVAL OF THE HAUNTED WITCH นับเป็นครั้งแรกที่เมกาบางนาได้นำเสนออีเว้นท์ช่วงเทศกาลฮาโลวีนในรูปแบบใหม่ โดยบอกเล่าผ่านเรื่องราวของแม่มด 3 พี่น้องจากดินแดนลึกลับผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกสุดหลอนในทุกๆ ปี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังสะท้อนถึงความลึกลับและเสน่ห์ของแม่มดที่มีอยู่ในวรรณกรรมและวัฒนธรรมทั่วโลก รวมทั้งการตกแต่งและกิจกรรมภายในงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งเวทมนตร์ โดยไฮไลท์ คือ การแสดงแสง สี เสียง ในคืนพระจันทร์สีเลือด BLOOD MOON PHENOMENON ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 19.00 -19.30 น. ที่จะเปลี่ยนบริเวณเมน เอนทรานซ์ ให้เป็นค่ำคืนของพระจันทร์สีเลือด โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 พบกับการแสดงชุดพิเศษจากเหล่าแม่มด ที่จะนำทุกคนไปสู่ช่วงเวลาของค่ำคืนพระจันทร์สีเลือดอันน่าสยอง ในเวลา 19.00 – 19.30 น.

นอกจากนี้ภายในงาน MEGA HALLOWEEN ตอน CARNIVAL OF THE HAUNTED WITCH ยังได้จัดกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกตลอดเดือนตุลาคม อาทิ กิจกรรม PHOTO CONTEST เชิญชวนทุกคนร่วมส่งภาพถ่ายกับส่วนตกแต่งภายในงาน MEGA HALLOWEEN เข้าประกวดภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE HAUNTED WITCH” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพฟรี กับบัลลังก์แม่มดภายในงาน โดยช่างภาพมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 19-20, 26-27 และ 31 ตุลาคม 2567 ณ บริเวณ เมน เอนทรานซ์ พิเศษในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 และ 30 ตุลาคม 2567 พบกับช่างภาพเจ้าของเพจ FINE.1 ST ขวัญใจของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ช่างภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ PORTRAIT ทั้งแนวสตรีทและแฟชั่น มีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดแบบออกมาได้อย่างลงตัว

และยังได้เพิ่มความพิเศษให้กับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 5-6, 12-14, 19-20, 26-27 และวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพียงรับประทานอาหารหรือช้อปสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์เล่นเกมรับของรางวัล อาทิ คะแนนสะสมเมกาสไมล์ รีวอร์ดส 10 คะแนน, ผลิตภัณฑ์จาก LUSH มูลค่า 250 บาท, MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท, ฮาโลวีนไอศกรีมโคน จาก IKEA มูลค่า 89 บาท และสำหรับสมาชิกใหม่เมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับฟรีกระเป๋า MEGA STRIPE TOTE มูลค่า 150 บาท เพียงแสดงใบเสร็จไม่มีขั้นต่ำ

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดหลอน กับหลากหลายกิจกรรมในเทศกาลฮาโลวีน ที่จะตอบโจทย์ความสุขสำหรับทุกคน ในงาน MEGA HALLOWEEN ตอน CARNIVAL OF THE HAUNTED WITCH ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดูรายละเอียดหรือตรวจสอบเงื่อนไขแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน เมกาบางนา หรือ Add Line @megabangnaofficial