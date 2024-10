เทลสกอร์จับมือเดอะมอลล์ มอบรางวัลสุดยอดอินฟลูฯแห่งปี

สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.เทลสกอร์ จับมือกับ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน The Mall Lifestore Presents Thailand Influencer Awards by Tellscore ภายใต้แนวคิด “The Future is Yours!” งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี สำหรับสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์และสุดยอดแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสายอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ผ่านเวิร์กช็อปต่างๆ เช่น AI for Creator Workshop กับโค้ชเจมส์ Insightist, “จัดท่าโพสต์ดันยอดฟอลให้พุ่ง” กับ ป้อ Pportk และ “ตัดต่ออย่างไร ให้แบรนด์ว้าว” กับ Do Like A Duckโดยมี ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รอง ผอ.ใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ อาทิ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS), วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ และ ณัฐวุฒิ กุลแก้ว นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา, วศิน วรรณพฤกษ์ ผอ.ฝ่ายธุรกิจองค์กร บจก.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท., ปุญญพัฒน์ ฉายินทุ ผจก.ฝ่ายสร้างสรรค์ บจก.แพลน บี อีเลฟเว่น, ธีรพล อำไพ Head of Search Experience โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ เฟรม-ธนาคาร ไชยยาสมบัติ นักปั่นจักรยานทีมชาติไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ