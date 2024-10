สยามพิวรรธน์ชวนวิ่งและปั่นสะสม เปลี่ยนระยะทางเป็นต้นไม้

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดยกรุงเทพมหานคร และฟิตเนส เฟิรส์ท (Fitness First) จัดงาน Siam Piwat Run Forest Run 2024 : Green Run and Ride ภายใต้โครงการ Citizen of Earth by Siam Piwat ชวนทุกคนร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการวิ่งและปั่นจักรยานสะสมระยะทางจากที่ใดก็ได้ (Virtual Run and Ride) โดยสามารถส่งผลวิ่งได้ทาง Thaifit แพล็ตฟอร์มออนไลน์ ทุกๆ 1 กิโลเมตรของการวิ่ง และ 5 กิโลเมตรของการปั่น สามารถเปลี่ยนเป็นต้นไม้ 1 ต้น เพื่อมอบให้กับโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.-30 พ.ย. 67 โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงาน ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอน

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ผู้สนใจส่งผลการร่วมกิจกรรมได้ที่ https://thai.fit/

ภายในวันเปิดงาน ยังมีศิลปินบอยกรุ๊ป 5 หนุ่มวง PERSES ร่วมสร้างสีสันมอบความสนุก และยังมีกิจกรรมเสวนาเอาใจคนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย จากคุณหมอไอรอนแมน นพ. อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา และ นพ. อิชฐญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ โดย Siriraj H Solutions และกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระและความสนุกจาก Fitness First และ BOONLAPOผู้สนใจร่วมกิจกรรมยังสามารถเข้าร่วมคลาสพิเศษกับฟิตเนสเฟิร์ส Ride Experience with Rock Star by Fitness First ที่สาขาสยามพารากอน และไอคอนสยามได้ทุกสัปดาห์อีกด้วย