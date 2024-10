ฟื้นบำรุงและชะลอการเสื่อมสภาพของผิว ด้วยศาสตร์จากกล้วยไม้

Guerlain (เกอร์แลง) นำแรงบันดาลใจจากความเชี่ยวชาญด้านการปรนนิบัติผิวของ Guerlain Spa สปาสุดหรูของโลกบนถนนฌ็องเซลิเซ่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปรนนิบัติผิวที่มุ่งเน้นความงามและความอ่อนเยาว์. โดยตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันชั้นสูง Orchidee Imperiale ได้ประจักษ์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความงามและชะลอการเสื่อมสภาพของผิวโดยศาสตร์จากกล้วยไม้ ดอกไม้ซึ่งถือเป็นราชินีแห่งอาณาจักรรุกขชาติ อันเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์สูตรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในด้านการยืดอายุความงามของเซลล์ผิว Guerlain ได้มุ่งมั่นในงานวิจัยด้านพืชกล้วยไม้ โดยได้สร้าง ศูนย์วิจัย Orchidarium® เพื่อศึกษาเฉพาะด้านกล้วยไม้แห่งแรกของโลกเป็นแหล่งความรู้และพัฒนาวิทยาการเพื่อช่วยให้ผิวสามารถสร้างพลังงานและชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งศึกษาคุณสมบัติของกล้วยไม้ที่สามารถยืดอายุความงามของผิวได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากสารสกัดที่มีคุณค่าและเฉพาะเจาะจงในแต่ละสายพันธุ์ กล้วยไม้จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อฟื้นฟูและยืดอายุความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชัน Orchidee Imperiale ได้ต่อยอดการวิจัยและพัฒนามาสู่นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบการปรนนิบัติผิวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอิงจากศาสตร์ทางสัณฐานวิทยาผิวของ Guerlain Spa เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม กับ 3ผลิตภัณฑ์ใหม่ The Fundamental Oil, The Neck and Decollete Cream, และ The Mask ที่มอบการปรนนิบัติผิวที่ไม่เพียงแต่สร้างความงามภายนอก แต่ยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้ดูอ่อนเยาว์และกระชับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาสูตรที่หลอมรวมความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ และสารเพพไทด์ใหม่ โดยนำเทคโนโลยี Orchid Morpho-Peptide™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปรนนิบัติความงาม ใช้สูตรผสมประสิทธิภาพสูงจากสารสกัดมวลรวมจากกล้วยไม้ (Orchid Totum™ molecular extract) ควบคู่กับ ส่วนผสมเพพไทด์เชิงซ้อน อันได้รับการพัฒนาโดยอิงจากองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยพันธะยึดตัวขององค์ประกอบเชิงโครงสร้างสัณฐานผิว มุ่งเป้าไปที่การสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างผิว ทำให้ผิวสามารถรับมือกับริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดประสบการณ์ปรนนิบัติผิวใหม่จากการสร้างสรรค์ 3 ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพเหนือชั้น ที่พร้อมฟื้นบำรุงผิวทั้งที่สปาและที่บ้าน อันประกอบไปด้วย The Fundamental Oil, The Neck and Decollete Cream, และThe Mask ครอบคลุมทุกจุดกำเนิดความงามที่ได้หลอมรวมสูตรผสมซึ่งมีความเป็นเลิศสูงสุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพและเนื้อสัมผัส เพื่อมอบประกายสว่างสดใสของผิวพรรณ เริ่มจากกิจวัตรความงามขั้นตอนแรก

The Fundamental Oil ผลิตภัณฑ์สำคัญสำหรับการดูแลผิวในขั้นตอนแรกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูผิว ช่วยเสริมสร้างความอิ่มเอิบและความกระชับให้กับผิว ด้วยเทคโนโลยี Orchid Morpho-Peptide™ ผสาน กรดไขมันลิพิดจากน้ำมันพฤกษา 20 ชนิด รวมทั้งกรดไขมันโอลิโอจากกล้วยไม้ (Orchid Oleo Concentrate) ชะลอการเกิดและการปรากฏของริ้วรอยที่เกิดจากวัย เช่น ริ้วรอยย่น ร่องแก้ม และ สภาพหย่อนคล้อยของผิว การผสมสูตรอย่างลงตัวของ น้ำมัน และ น้ำช่วยให้มีความเข้มข้นสูงถึง 98.3% โดยมีสัดส่วน น้ำมัน 80% ต่อ น้ำ 20% จึงมอบเนื้อสัมผัสที่ละเอียดและซึมซาบได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การนวดผิวสามารถทำได้ง่ายขึ้น และ ช่วยฟื้นฟูให้ผิวดู กระชับ และอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น

The Neck and Decollete Cream ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลผิวบริเวณลำคอและเนินอกที่บอบบางและไวต่อการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสัณฐานวิทยาของผิว จึงได้สร้างสรรค์สูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้การดูแลผิวในบริเวณนี้ มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยี Orchid Morpho-Peptide™ ที่พัฒนาร่วมกับเพพไทด์ปรับโทนผิว ช่วยให้ผิวกระชับ และทำให้ดูเต่งตึงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยนื้อสัมผัสที่หรูหรา อุดมไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติในสัดส่วนถึง 93% ออกแบบให้เหมาะกับการนวดผิวที่ช่วยยกกระชับและลดเลือนริ้วรอย มอบประสบการณ์การดูแลผิวอย่างเหนือชั้น ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปรนนิบัติผิวจาก Guerlain Spa จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวบริเวณลำคอและเนินอกอย่างมีประสิทธิภาพสูง

The Mask หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการดูแลผิวหน้าและลำคอ ภายใต้แผนการปรนนิบัติผิวจาก Orchidee Imperiale สูตรเข้มข้นนี้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Orchid Morpho-Peptide™ และ เพพไทด์ ที่ช่วยบรรเทาความเครียด ลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าและอารมณ์ ช่วยให้ผิวดูผ่อนคลาย เรียบเนียน ปราศจากร่องรอยของความเหนื่อยล้า โดยมีกระบวนการทำงานคล้ายหน่วยนำสัญญาณที่ ลดภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ป้องกันไม่ให้ริ้วรอยฝังลึกกลายเป็นริ้วรอยถาวร ด้วยการใช้มาสก์ก่อนนอน โดยไม่ต้องล้างออก ช่วยฟื้นฟูความสดใสและบรรเทาความหมองคล้ำจากผิวอิดโรย ผิวจะดูผ่อนคลาย อิ่มเอิบขึ้นอย่างชัดเจน เนื้อมาสก์มีความเข้มข้น มอบสัมผัสที่นุ่มนวล ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายผิว และมีส่วนผสมธรรมชาติ 91.9%