Seafood from Norway สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของอาหารทะเลที่จับได้หรือเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของประเทศนอร์เวย์ ได้ประกาศการเดินสายทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับแคมเปญ ‘Norwegian Thai Taste วัตถุดิบอันล้ำค่า...สู่อาหารไทย 4 ภาค’ ร่วมกับพรีเซ็นเตอร์ Seafood from Norway ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้ปิดฉากกิจกรรมที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ไปอย่างสวยงาม พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ‘The Amazing of Norwegian Thai Taste’

แคมเปญในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารชื่อดัง 3 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ ร้านหวานละมุน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านตู้กับข้าว จังหวัดภูเก็ต และร้านเฮือนคำนาง จังหวัดขอนแก่น ในการรังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นรวม 15 จาน โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพจากนอร์เวย์ อย่างแซลมอน นอร์วีเจียนซาบะ และฟยอร์ดเทราต์ พร้อมจัดโปรโมชันเกมชิงรางวัลในร้านค้าทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน สิงหาคม - กันยายน 2567 กับ 6 ร้านค้าพาร์ทเนอร์ แม็คโคร ท็อปส์ บิ๊กซี โลตัส ฟู้ดแลนด์ และธรรมชาติซีฟู้ด สำหรับภาพยนตร์โฆษณา ‘The Amazing of Norwegian Thai Taste’ เป็นการบันทึกการเดินทางของอาหารทะเลนอร์เวย์ จากท้องทะเลนอร์เวย์ที่เย็นและใสสะอาด มาสู่ครัวอาหารท้องถิ่นไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านประสบการณ์การลิ้มรสอาหารอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของ ญาญ่า – อุรัสยา

นางสาวโอซฮิลด์ นัคเค่น ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางนำเสนออาหารทะเลนอร์เวย์สู่เมนูอาหารไทยท้องถิ่นกับร้านอาหาร ร้านค้าพาร์ทเนอร์ สื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ พรีเซ็นเตอร์ของ Seafood from Norway โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เดินสายประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ ความสำเร็จของแคมเปญนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของอาหารไทย และความหลากหลายของอาหารทะเลนอร์เวย์ที่สามารถทำให้ทุกมื้ออาหารสมบูรณ์แบบได้”

นางกาญจนา อุบลสูตรวนิช เจ้าของร้านหวานละมุน กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ Seafood from Norway เพื่อยกระดับการทำอาหารไทยประจำภูมิภาคของเราขึ้นไปอีกขั้น ลูกค้าของเราต่างชื่นชมวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ และมีคุณภาพสูงจากนอร์เวย์ที่ผสมผสานกับอาหารสไตล์เหนือของร้านอาหารหวานละมุนได้อย่างลงตัว”

นายธนพัฒน์ นวลสกุล เจ้าของร้านตู้กับข้าว กล่าวว่า ร้านอาหารตู้กับข้าวได้รับผลตอบรับที่ดีจากแคมเปญดังกล่าว พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับ Seafood from Norway และ ญาญ่า-อุรัสยา ที่ร้านของเรา ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากคนในท้องถิ่นในภูเก็ตได้มาก ผมเชื่อว่าร้านอาหารตู้กับข้าวของเรา มีศักยภาพที่ดีในการนำอาหารทะเลจากนอร์เวย์มาผสมผสานกับอาหารไทยประจำภูมิภาคของเราต่อไปในอนาคต

นางสาวณัฎฐภรณ์ คมจิต ผู้ก่อตั้งร้านเฮือนคำนาง กล่าวว่า โดยปกติจะใช้วัตถุดิบพื้นเมืองมาโดยตลอดเพราะชอบในความสด จะไม่ค่อยใช้สินค้าแช่แข็ง หรือวัตถุดิบที่ไม่ใช่ของพื้นเมือง แต่พอมาใช้วัตถุดิบอาหารทะเลจากนอร์เวย์ รู้สึกได้ถึงความสด ยิ่งพอใช้ฟยอร์ดเทราต์ในการทำอาหารยิ่งประทับใจมาก เพราะช่วยดึงรสชาติออกมาได้ดี พอวัตถุดิบสดใหม่ ตอนทำอาหารไม่ว่าจะปรุงรสชาติแบบไหน ก็ได้รสชาตินั้นจริง ๆ และแทบไม่มีความคาวเลย และที่สำคัญคือเข้ากันได้ดีกับพืชพันธุ์และเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารอิสาน หรืออย่างนอร์วีเจียนซาบะ ก็มีรสชาติเฉพาะ โดยตอนที่นำมาทำน้ำพริกกลิ่นและรสชาติดีมากแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลย กินกับผักเข้ากันได้ดี