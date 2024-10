ชิเซโด้ จัดกิจกรรมบิวตี้เวิร์กช็อปเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ปี 3

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมบิวตี้เวิร์กช็อปมอบความสวย คืนความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อแคมเปญ LAVENDER RING ‘MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES’ (ลาเวนเดอร์ ริง ‘เมคอัพ โฟโต้ วิช สมายล์’) เพื่อเสริมสร้างความสวยและความมั่นใจ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผ่านผลิตภัณฑ์ความงาม Shiseido Life Quality Makeup ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ผศ.ดร.พญ.พลอยเพลิน พิกุลสด พร้อมกับคุณไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer by Ireal เป็นผู้รับมอบ

ปาริชาติ วีระเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “LAVENDER RING ‘MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES’ เป็นแคมเปญเพื่อสังคมระดับโลกของชิเซโด้ ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2017 ในประเทศญี่ปุ่น และได้ส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน รวมถึงประเทศไทยเองที่ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจุดมุ่งหมายของแคมเปญนี้คือ ความตั้งใจที่จะแบ่งปันความสุข เสริมสร้างความมั่นใจ เติมเต็มพลังรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรม บิวตี้เวิร์กช็อป ด้วยผลิตภัณฑ์ Shiseido Life Quality Makeup ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลักษณะผิวของผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ พร้อมกับกิจกรรมการถ่ายภาพรอยยิ้ม PHOTOS WITH SMILES ที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ถ่ายทอดจากความงดงามในแบบฉบับของแต่ละบุคคล พร้อมกับข้อความที่ส่งมอบพลังแห่งความสุขให้กับตัวเอง และคนรอบข้างได้มีรอยยิ้ม”

โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย PHOTOS WITH SMILES จากผู้เข้าร่วมปี 2022 ถึง 2023 พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยกับคุณพีรดา พีรศิลป์ สาวแกร่งที่ก้าวข้ามผ่านการเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ที่มาแชร์ประสบการณ์ พร้อมเทคนิคการดูแลทั้งใจและกายให้สตรองจนถึงทุกวันนี้ และกิจกรรมไฮไลท์ของงาน บิวตี้เวิร์กช็อป ที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เรียนรู้เทคนิคการดูแลผิวและแต่งหน้าให้สวยอย่างมั่นใจ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Shiseido Life Quality Makeup ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะ ประกอบด้วย รองพื้น แป้งฝุ่นและคลีนซิ่ง ในช่วยดูแลปัญหาผิวจากรอยแผล หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวพรรณ อันเกิดจากการรักษามะเร็ง ร่วมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ในเครือชิเซโด้ กรุ๊ป ปิดท้ายด้วยกิจกรรมถ่ายภาพ PHOTOS WITH SMILES ที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ถ่ายทอดความงดงามในแบบฉบับของตัวเองผ่านภาพถ่าย

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังที่จะแบ่งปันความสุข ความสวย และสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์ความงามของชิเซโด้ กรุ๊ป ภายใต้พันธกิจ Beauty Innovations for A Better World นวัตกรรมความงามเพื่อโลกที่ดีขึ้นของทุกคน และยังคงมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง