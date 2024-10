“ซี-พฤกษ์ พานิช” นั่งแท่น BRAND ENDORSEMENT คนแรกของน้ำหอม CALVIN KLEIN

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัว CK One Essence Pop Up ที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว! ป๊อปอัพ ในรูปแบบ Cross-Category ที่ผสานความครบครันของคอลเลกชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นและน้ำหอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ที่ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวน้ำหอมใหม่ในรอบ 30 ปี CK One Essence ที่เป็นไฮไลท์ของงาน หรือ ชุดเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีจาก Calvin Klein ที่โดดเด่นและมีสไตล์ การรวมทั้งสองหมวดหมู่เข้าด้วยกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่ หลากหลาย แต่ยังสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของแบรนด์ Calvin Klein ในวงการแฟชั่นและน้ำหอมระดับโลก.. ใครที่เป็นสายแฟชั่นและหนุ่มสาวผู้หลงรักน้ำหอม CK ต้องห้ามพลาดที่จะได้ช้อปปิ้งแฟชั่นสุดคูลจาก Calvin Klein ทั้ง Men & Women Wear แบบจัดเต็ม พร้อมสัมผัสกลิ่นหอมของ CK One Essence ที่เป็นเอกลักษณ์จากไลน์คลาสสิก CK One ที่มอบความสดชื่นมีเสน่ห์ บ่งบอกถึงเสรีภาพ ความทันสมัย และความหรูหราอย่างแท้จริงในบรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่ ชั้น 1 แผนกบิวตี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

โดยไฮไลท์ของงานเปิด Pop Up ที่สร้างสีสันให้กับงาน คือการปรากฏตัวของ ซี-พฤกษ์ พานิช นักแสดงชื่อดัง และ BRAND ENDORSEMENT คนแรกของ Calvin Klein Fragrance ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ อย่างล้นหลาม ด้วยกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทุกคนรอคอย งานนี้เรียกได้ว่าเสียงกรี๊ดดังสนั่นไปทั่ว Pop Up เพราะ ซี-พฤกษ์ ได้มอบทั้งรอยยิ้มและความใกล้ชิดให้กับแฟนคลับแบบไม่มีกั๊ก โดยเฉพาะบรรดา Lucky Fan ทั้ง 30 คนที่ได้ร่วมกิจกรรมพิเศษสุดฟิน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับ ซี ที่มอบความบอุ่นแบบเป็นกันเองให้กับแฟนๆ พร้อมโชว์บทเพลงเพราะๆ ของ ซี-พฤกษ์ พานิช ในเพลง คนนี้น่ารักจัง และ เพลง Always youปิดท้ายด้วยการร่วม Hi-Bye on stage แบบใกล้ชิดสุดๆ นับว่าเป็นหนึ่งในอีเว้นท์แห่งปีที่เรียกรอยยิ้มและความสุข พร้อมความหอมสดชื่นไปทั่วทั้งงาน

#CalvinKleinFragrance #CKOneEssence #CKOne #COTYThailand