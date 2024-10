อลังการแฟชั่นโชว์ริมเจ้าพระยา ไทยดีไซเนอร์ยกขบวนขึ้นรันเวย์

อลังการสมการรอคอย ELLE Fashion Week 2024 ครั้งที่ 26 ที่สุดแห่งประสบการณ์แฟชั่นครั้งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ YOUTH ENERGY จัดโดย บจก.แมส ดิจิทัล ร่วมกับ ไอคอนสยาม, Don Julio, Laura Mercier, TRESemmé, ZEEKR และ KIRINATU

ประเดิมรันเวย์ด้วยแบรนด์ TONY WARD Couture แบรนด์กูตูร์ระดับโลก ที่มาจัดแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในไทย ต่อด้วยแบรนด์ SIRAPOP โดย สิรภพ เดชรักษา มาในคอนเซ็ปต์ Desktop to Dance Floor ปิดโชว์วันแรกกับ LA BOUTIQUE โดย พัชรวัฒน์ ตระกาลสันติกูล และภูริณัฐ วงศ์สถาพรสกุล กับคอลเลกชันใหม่ “La Vie en Rose, Atelier Collection 2025”

แฟชั่นโชว์วันที่ 2 เปิดรันเวย์กับแบรนด์ BEENET CORSET โดย เนตรนภา กาบแก้ว นำเอาคอร์เซตมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ส่วนแบรนด์ ANURUQ โดย อนุรักษ์ ใจดี พาย้อนไปสู่ American western old town ในคอลเลกชัน “Take a trip to the thrill” ปิดท้ายที่ SRETSIS โดย พิมพ์ดาว สุขะหุต มาพร้อมกับความเป็นเด็กสาวที่โตขึ้นในคอลเลกชัน Essentially Yours

วันที่ 3 เปิดโชว์ด้วย PETCHPLOY โดย พิมพ์พิตา ทรัพย์วงภูนปวี กับคอลเลกชันนี้จากสไตล์ของผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลระดับโลก ตื่นตากับโชว์จาก 3 Young Designers แบรนด์ LAROBE8 โดย นันทิกานต์ สิงหา กับคอลเลกชัน Glass of Rosé แรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวที่โมนาโก, แบรนด์ O.D.C X BBMP การรวมตัวกันของ O.D.C โดย สาวิตรี ไวทยาการ และกฤตยชญ์ รอดบุญพา กับ BBMP โดย อลิสา ขุนแขวง และ YUNCHANNY โดย ชนกานต์ เมฆจำเริญ หยิบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือ Chaos Theory มากำหนดให้เสื้อผ้ามีเพียงขนาดเดียว

ส่วน WACAY ของ ณัฐชา และชิดชนก หอสัจจกุล โชว์คอลเลกชัน House of WACAY นำเสนอในมิติใหม่ของงานออกแบบ ด้าน VVON SUGUNNASIL โดย ทัตวร สุกัณศีล ถ่ายทอดเสื้อผ้าแบบ Modern Tailoring ในคอลเลกชัน ready to wear ที่ยังคงความโก้หรูมีดีเทลใช้ได้ในทุกโอกาส

สำหรับวันสุดท้าย ICONCRAFT นำเสนอผ้าบาติกไทยกับโชว์ “Timeless Crafting with Batik” ผลงาน 3 ไทยดีไซเนอร์อย่าง HOME Studio SHOP, WISHARAWISH และ KANAPOT ด้าน NICHp โดย ณิชา ประสานเกลียว มาพร้อมคอลเลกชัน Eternity ที่เดินทางไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุด ปิดฉากด้วย HOOK’S PRESENTED BY ZEEKR ของ ผักกาด-ประภากาศ อังศุสิงห์ ที่มาในธีม DEMONSTERS KIDS