“สุทธิมา สุจริตกุล” อาร์ติสต์ตัวแม่! คู่ชีวิตใหม่ม่ายหนุ่ม “ปลาวาฬ อิสสระ”

นับเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับการเข้าพิธีวิวาห์ของ 2 ทายาทตระกูลใหญ่ "ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ" เจ้าพ่อศรีพันวา ภูเก็ต กับอาร์ติสต์สาว "จุนโกะ-สุทธิมา สุจริตกุล" ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนฝูงคนสนิท หลังจากฝ่ายชายครองตัวโสดเป็นพ่อม่ายเนื้อหอมอยู่นานนับ 10 ปี ก่อนที่จะมาสร้างครอบครัวครั้งใหม่กับสาวเก่งที่อายุห่างกันถึง 8 ปีคนนี้

“จุนโกะ-สุทธิมา สุจริตกุล” เป็นลูกสาวของ ติรวัฒน์ สุจริตกุล และ พิตราภรณ์ สังขะทรัพย์ เป็นทายาทตระกูลสุจริตกุล ผู้สืบเชื้อสายมาจากมหาเสวกเอก พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) อดีตอธิบดีกรมชาวที่ มีหน้าที่ดูแลพระราชฐานที่ประทับทั้งหมดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนได้รับพระราชทานบ้าน 'มนังคศิลา'



จุนโกะเป็นสาวอาร์ตตัวแม่ ที่สนใจในเรื่องศิลปะมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แล้ว เลือกเรียนวิชาศิลปะตะวันตกสมัยไฮสกูลที่อังกฤษ ระดับปริญญาตรี เธอเรียนสาขา Fashion Promotion ที่ University of the Arts ก่อนจะศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เอเชียนอาร์ต ที่ University of London หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่สายงานศิลปะอย่างเต็มตัว ซึ่งไม่ใช่การเป็นศิลปินผู้ผลิตผลงาน แต่เป็นในฐานะผู้เสพ เธอชอบดูงานศิลป์ ชอบเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แกลอรี่

เคยผ่านการเรียนคอร์สด้านบิสซิเนส อาร์ต ที่สถาบันโซตบี้ เป็นเวลาถึง 6 เดือน และหลังเรียนจบปริญญาโท เธอได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ The Metropolitan New York Museum of Art แหล่งศูนย์รวมงานศิลปะระดับโลกอยู่นานถึง 2 ปี เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานศิลปะก่อนจะกลับมาเมืองไทย และได้เริ่มต้นทำกิจการด้านศิลปะเมื่อปี 2559 ด้วยการเปิด Nova Contemporary แกลอรี่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่คอนโดมิเนียมบ้านสมถวิล ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสมถวิล ราชดำริ ที่ก่อตั้งโดยคุณยายของเธอคือ สมถวิล สังขะทรัพย์

เธอตั้งใจสร้างเป็นพื้นที่ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ไม่เพียงเฉพาะศิลปินไทยแต่ยังรวมไปถึงศิลปินต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวกลางของการซื้องานศิลปะ เก็บงานศิลปะ พร้อมให้คำปรึกษาด้านงานศิลปะเพื่อการศึกษา การลงทุนและสะสม ซึ่งตอนนี้เธอดูแลศิลปินในสังกัดสิบกว่าคน และได้ผลักดันผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ รวมทั้งได้คัดเลือกไปเข้าร่วมในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ดังที่ต่างประเทศอยู่หลายราย