2 หนุ่ม The Boyz ลัดฟ้าเกาหลี บินสู่รันเวย์เมตาเวิร์ส&โลกความจริง

สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับแวดวงแฟชั่น ในงาน MODE AT BANGKOK 2024 แฟชั่นโชว์พร้อมรันเวย์สุดพิเศษจากเกาหลี ที่ผสมผสานระหว่างโลก Metaverse และโลกแห่งความเป็นจริง จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเกาหลี ร่วมกับ องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Creative Content Agency หรือ KOCCA) โดยได้ศิลปินดัง อย่าง คิว และ นิว จากวง The Boyz บินมาร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์แฟชั่นเหนือระดับ ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 สยามพารากอน

ความพิเศษของแฟชั่นโชว์ MODE AT BANGKOK 2024 คือ การนำเอาแอปฯ อวตารสุดฮอต อย่าง ZEPETO มาสร้างเป็น Runway Z เพื่อพาทุกคนเข้าไปสัมผัสโลกเมตาเวิร์ส ผ่านการนำเสนอเสื้อผ้า 10 แบรนด์จากแฟชั่นดีไซเนอร์ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น DOUCAN, VEGAN TIGER, WNDERKAMMER, LIE, YUGADANG, HANNAH SHIN, JULYCOLUMN, HAPPLY, KICHELEEHE และ HOLYNUMBER7 ซึ่งแต่ละแบรนด์ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน สร้างความตื่นตาให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก

นอกจากนนี้ ยังมีเหล่าหนุ่มสุดฮอต อาทิ กองทัพ พีค, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์, บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์, แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ, แซม-พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์ และ เชาว์-ชวลิต ชิตตนันท์ มาร่วมชมโชว์และสร้างสีสันภายในงาน