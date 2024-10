เอสปัวร์ เปิดเคาน์เตอร์ใหม่ ยกขบวนไอเทมเมกอัพ เอาใจสาวๆ ย่านบางกะปิ

ESPOIR (เอสปัวร์) เปิดตัวเคาน์เตอร์เมกอัพเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ EXPECT BETTER YOU ยกขบวนไอเท็มเมกอัพสูตร วีแกนทั้ง 4 หมวดหมู่ ตั้งแต่ ขั้นตอนบำรุงก่อนแต่งหน้า ลงรองพื้นช่วยปกปิดแนบสนิทกับทุกสภาพผิว ไปจนถึงเนรมิตลุคความงามที่ใช้สีสันสุดเทรนด์ดี้ทั้ง แก้ม ตา และปาก นับรวมกว่า 100 ชนิด ซึ่งถูกออกแบบให้ตอบโจทย์กับทุกเฉดสีผิวของชาวเอเชีย ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ความงามอีกหลายหลากที่ทางแบรนด์ตั้งใจสร้างสรรค์ให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร้ที่ติ

โดยเคาน์เตอร์เมกอัพเต็มรูปแบบที่ได้ฤกษ์เปิดตัว ณ ชั้น M เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แห่งนี้ ได้เปิดต้อนรับให้ทุกคนได้มาเลือกลองสารพัดไอเท็มความงามจาก ESPOIR พร้อมให้คำแนะนำสินค้าต่างๆ จากพนักงานส่งเสริมการขายระดับมืออาชีพที่ได้รับการอบรมจากทีมเมกอัพ อาร์ตติสของแบรนด์ส่งตรงจากประเทศเกาหลี ร่วมกับบริการแต่งหน้าในแบบฉบับ K- BEAUTY ที่จะยกระดับความงามอันทันสมัยให้ทุกคนได้ลองครีเอทลุคสวยมีสไตล์ในแบบของตนเอง

ภายในเคาน์เตอร์ของ ESPOIR เปิดตัวกิจกรรมสุดพิเศษ “POWDER AND PLAY” ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ "EXPECT BETTER YOU" เพื่อให้สาวๆ ได้ค้นหาความเป็นตัวเองและแสดงออกผ่านพาเลตเมคอัพที่ออกแบบเองได้อย่างเต็มที่กิจกรรม “POWDER AND PLAY” นี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างพาเลตเฉพาะตัว

โดยสามารถเลือกสีและเนื้อสัมผัสของเครื่องสำอางได้ตามใจชอบ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่:

เนื้อ Matte ที่ให้ความรู้สึกเรียบเนียนและหรูหรา

เนื้อ Shimmer สำหรับลุคที่เปล่งประกายและนุ่มนวล

เนื้อ Glitter ที่เพิ่มความโดดเด่นและมิติให้กับการแต่งหน้า

ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกผสมผสานสีและเนื้อสัมผัสต่างๆ ได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์พาเลตที่สะท้อนถึงตัวตนและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

มาค้นพบประสบการณ์ความงามในแบบฉบับของตนเองผ่านผลิตภัณฑ์และบริการอันทันสมัยที่เคาน์เตอร์เมกอัพเต็มรูปแบบของสาขาแรกในประเทศไทยจาก ESPOIR ณ ชั้น M เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ