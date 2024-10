AT FIRST X THE SLLO pop-up Cafe พบกับเมนูเครื่องดื่มและขนมสุดคิ้วท์

AT FIRST CAFE ร้านคาเฟ่ใจกลางเมือง ในเครือ บมจ.โอซีซี จับมือค่าย Hiddenwooo จากประเทศจีน เชิญชวน Cafe Lover มาร่วมก้าวเข้าสู่โลกของ SLLO (ซอลโล่) Art toy ฟินกับ 4 เมนูเครื่องดื่มใหม่สุดอร่อย ได้แก่ Momo Honey & Jelly ชามะลิผสมน้ำผึ้งมะนาว เพิ่มปีโป้เจลลี่เคี้ยวเพลิน, Baby Blue Li-e นมสดอัญชันมะพร้าวสีฟ้าพาสเทลนุ่มละมุน , Coco Cream Soda น้ำสตรอว์เบอร์รี ครีมโซดา มีกิมมิคเจลลี่บุกให้สนุกกับการดื่มมากขึ้น, Hiki Fizzy Dizzy น้ำมิกซ์เบอร์รี่ สูตรพิเศษ สีม่วงกาแล็กซี่วิบวับ และ Peekaboo The Sllo ช็อกโกแลตฟัดจ์เค้กรสชาติเข้มข้น มาสัมผัสความน่ารักของเหล่า Dinosllo ผ่านเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยได้แล้ว และยังมีกล่องสุ่ม รวมถึงสินค้าน่ารัก ๆ ให้ช้อปอีกมากมาย แคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ –10 มกราคม 2568 ที่ AT FIRST CAFE @MBK CENTER ชั้น G สอบถามรายละเอียดหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : AtfirsCafe