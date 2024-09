ครบรอบ 5 ปี สามย่านมิตรทาวน์ ฉลองใหญ่ เปย์ความสุขฉ่ำๆ ถึงสิ้นปี

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดฉากความสนุกสนานครั้งใหม่ ฉลอง 5 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ใน คอนเซ็ปต์ Hi 5… Hi Mitr จัดเต็มกิจกรรมตอบโจทย์ 5 Mitr 5 Community มาเซย์ไฮกันได้แบบไร้ขีดจำกัด ประเดิมความสุขแบบจัดเต็ม จับมือมิวสิคพาร์ตเนอร์ Muzik Move ผู้นำด้าน Music & Entertainment ฉลองครบรอบ 5 ปีสามย่านมิตรทาวน์ จัดงาน “Samyan Mitrtown Muzik Market ครั้งที่ 3” ภายใต้คอนเซ็ปต์ สนุกแบบรักษ์โลก ยกขบวนศิลปินมาเปย์ความสุขให้แก่ชาวมิตรแบบสุดฉ่ำ พร้อมเตรียมเสิร์ฟความสุขอย่างต่อเนื่องกับหลากหลายกิจกรรมยาว ๆ ไปตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี

กิจกรรมไฮไลท์ของการฉลอง 5 ปี ของสามย่านมิตรทาวน์ประเดิมกันไปแบบจัดเต็มถึง 2 วัน จัดเต็มกับฟรีคอนเสิร์ต จากกว่า 10 ศิลปินดังจากค่าย Muzik Move นำทีมโดย อิ้งค์-วรันธร, ETC, Indigo และศิลปินอีกมากมาย ยกทัพมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แฟนๆ สายบันเทิง ส่วนสายช้อปสายรักษ์โลก ยังได้ร่วมคว้าถุงผ้าไปละลายทรัพย์กับ Artist Market และ Second Hand Goods ร้านค้าของมือสองสุดเก๋จากศิลปิน และยังได้อินเทรนด์กับครั้งแรกของตู้สุ่มไอเทมรักษ์โลก Giant Gasha-Song จากโปรเจกต์ #MuzikMoveYourFeeling ลุ้นรับ Recycle Keychain 10 แบบจากศิลปินที่ชื่นชอบ แถมความอิ่มอร่อยกับกาแฟและเครื่องดื่มจาก Muzik Move Café by Groundwork ที่มี Barista Guest หนุ่มหล่อจากบ้าน Muzik Move มาคอยต้อนรับ พร้อมมอบส่วนลด 20% สำหรับคนที่นำแก้วมาเอง

พิเศษสุดด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หาไม่ได้จากงานไหน กับครั้งแรกที่เหล่าศิลปินดังพร้อมใจกันสลัดมาด นักร้องมาสวมบทบาทเป็นนายแบบนางแบบร่วมรันเวย์แฟชั่นโชว์เสื้อคอลเลกชันพิเศษ Samyan Mitrtown 5th Anniversary ผลงานการออกแบบของศิลปิน 2 วง 2 สไตล์ อย่าง “Serious Bacon” ที่นำแรงบันดาลใจมา จากเลข 5 ตามจำนวนปีของสามย่านมิตรทาวน์ มาสร้างสีสันและรูปทรงให้คล้ายกับโลโก้ของวง พร้อมฝาก ลายมือชื่อวง ที่ตั้งใจออกแบบให้เหมือนลายมือของเด็ก 5 ขวบ เพื่อเชื่อมโยงกับอายุของสามย่านมิตรทาวน์ นั่นเอง และอีกหนึ่งผลงานจาก “Indigo” ที่สะท้อนถึงสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งถือเป็นใจกลางแห่งความรักที่ สัมผัสได้ ทั้งความอบอุ่น ความรัก และรอยยิ้ม จากครอบครัว เพื่อน ทุกเพศทุกวัย โดยมีเหล่าศิลปินร่วม แคตวอล์กกัน อย่างคับคั่ง อาทิ เบล วริศรา, TALAY-ทะเล สงวนดีกุล, บอส ธปณัฐ, Serious Bacon, ONEONE, ALIZ, ZOLAR และ Home Run Band รวมถึงแฟชั่นโชว์คอลเลกชัน Muzik Move x Smileyhound ซึ่งแฟน ๆ ที่ถูกใจ สามารถจับจองเสื้อยืด Collection พิเศษนี้ได้ภายในงาน

สำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมแรกแล้วยังไม่หนำใจ ต้องไม่พลาดกับอีกหลากหลายอีเว้นต์ดีต่อใจ ไม่ว่าจะเป็น MitrSale ช้อปมันส์สะใจทั้งศูนย์ฯ ตั้งแต่ 20 ก.ย. - 31 ต.ค. 2567 ฉลอง 5 ปีกับสุข 5 ต่อ ในราคาเริ่มต้น เพียง 5 บาท, Halloween 2024 กิจกรรมที่จะเปลี่ยนภาพจำฮาโลวีนแบบเดิม ๆ ไปตลอดกาล ด้วยการชวน เหล่ามิตรมาขนหัวลุกไปกับ การรวมพลของเหล่าคนเล่าเรื่องผีนำโดย ป๋อง กพล ที่จะมาชวนปลุกความหลอนไปกับต้นไม้ปริศนาในอุโมงค์ใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ต.ค. 2567 ต่อด้วย “Secondhand Market” เทศกาลปล่อยของแห่งปี งานดีที่ชวนมามิกซ์แอนด์แมชสินค้ามือสองจากเหล่าคนดังในเดือน พ.ย.2567 จากนั้นไปอิ่มหมีพีมัน กันแบบจุก ๆ ในงาน All-Day All-Night Food Fest ครั้งแรกของการจัดเทศกาลอาการ รวมร้านดัง พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอด 5 วัน ตั้งแต่ 27 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2567 ตั้งแต่ ตี 5 ถึง 5 ทุ่ม ก่อนต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ด้วยกิจกรรม Light Up X’mas Tree Celebration 2025 จุดประกายมหัศจรรย์แห่งความสุข พร้อมชมโชว์พิเศษจาก Bowkylion และกิจกรรมฉลองปีใหม่ ในวันที่ 12 ธ.ค. 2567 ปิดท้ายด้วยการกลับมาของ ลานนมสามย่าน ซิกเนเจอร์อีเวนต์ แหล่งแฮงค์เอ้าท์ปาร์ตี้สายคลีน ดื่มนมชมฟรีคอนเสิร์ต 5 วันกับ 7 ศิลปินดัง พร้อมชนนมฉลองข้ามปี ตั้งแต่ 27 - 31 ธ.ค. 2567

ใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ ฉลองครบ 5 ปีแบบไม่เหมือนใครของสามย่านมิตรทาวน์ ที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันยาว ๆ ให้ได้จุใจจากวันนี้จนถึงสิ้นปี