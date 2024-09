At First ขนขบวนไอเทมสุดพิเศษ เอาใจแฟนคลับ ชินจัง เดอะ มูฟวี่

มาเต้นไปกับ เครยอนชินจังและผองเพื่อน มาพร้อมความน่ารักสดใสแบบจัดเต็ม โดย At First ร่วมกับ Codec Creation ยกขบวนไอเทมใหม่ ๆ มาเพียบ และ Window display สุดจึ้งแบบ 3 มิติ ที่ร้าน At First ชั้น G โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2567

ภายใน ป๊อบอัพสโตร์ พบกับ Window display สุดน่ารักในแบบที่น้องชินจังขยับได้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ภาพแบบ 3 มิติ (3D Lenticular) พร้อมไอเทมจัดเต็มที่ขนมาให้ช้อปแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด T-Shirts และ ชุดนอนสุดคิ้วท์, พวงกุญแจ Keychain ที่น่ารักจนห้ามใจไม่อยู่, กิ๊ฟติดผม, ตุ๊กตาครบแก๊งค์, กระเป๋าใส่เหรียญสุดคิ้วท์, Rubber string ที่เพิ่มความสนุกให้ทุกการใช้งาน, กระเป๋าใส่คอมพ์ที่มีสไตล์และใช้งานได้เต็มที่สำหรับสาวกชินจัง! และ ครั้งแรกที่นี่กับเฟรมการ์ดใส่บัตรห้อยกระเป๋า นอกจากนี้แฟน ๆ ยังจะได้สนุกกับตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ พร้อมสุ่มเฟรมลายชินจังสุดพิเศษอีกด้วย!

ส่วนใครสายม่วน ๆ อยากแดนซ์ ออน เดอะ ฟลอร์ กับชินจัง เรามีกิจกรรม Tiktok challenge เต้นกับชินจัง ให้ร่วมสนุกด้วย AR Filter สุดมันส์ โพสต์ลง Tiktok พร้อมแฮชแท็ก #atfirstxshinchan #onthefloorchallange #atfirstonthefloor ผู้โชคดี 5 ท่านที่เต้นโดนใจกรรมการ รับของรางวัลสุด Exclusive มูลค่ากว่า 10,000 บาท

โปรโมชันพิเศษเฉพาะที่ At First เท่านั้น!! เมื่อซื้อพวงกุญแจชินจัง 1 ชิ้น รับของตกแต่งฟรี 3 ชิ้น และสำหรับนักเรียน / นักศึกษา เพียงแสดงบัตรหรือหลักฐาน รับส่วนลด 5 % ในการช้อปสินค้า ไม่กำหนดขั้นต่ำในการซื้อ และแอบกระซิบว่าแฟน ๆ ชินจัง กดติดตามเพจ AtFirstBkk ไว้นะ รับรองมีเซอร์ไพรส์ของรางวัลที่สาวกชินจังพลาดไม่ได้อีกแน่นอน