กิฟฟารีน เปิดทริคผิวโกลว์ ฉ่ำวาว เล่นแสงได้ขั้นสุด

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องสำอางช่วยเนรมิตความสวยให้ในขั้นตอนการแต่งหน้า แต่เรื่องสำคัญที่ต้องห้ามมองข้าม คือ การบำรุงผิวหน้า ที่ต้องพิถีพิถันและใส่ใจอย่างที่สุด เพราะเมื่อผิวหน้าดี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ๆ ก็มีแต่ความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสาย No Make Up เพราะรักหน้าสด หรือ สายงานผิวที่เน้นแต่งหน้าน้อย รวมถึงสายที่เลิฟ Make Up แบบจัดเต็ม ไปจนถึงผู้ชายที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลตัวเอง ก็กล้าอวดผิวหน้า หากมีตัวช่วยในการบำรุงอย่างดี

แต่การต้องลบเครื่องสำอางในทุกวัน เสมือนเป็นการทำร้ายผิว เช่นเดียวกับมลภาวะต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การได้มีตัวช่วยที่ฟื้นบำรุงผิว จะยิ่งทำให้ผิวฟื้นตัวได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าจาก GIFFARINE (กิฟฟารีน) ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบำรุงที่ล้ำลึก ตรงจุด และเข้าใจทุกความต้องการของผู้บริโภคในการดูแลผิวพรรณ แม้วัน - เวลา จะเดินหน้าไปอย่างไม่หยุด แต่ผิวอ่อนเยาว์ ฉ่ำวาว ที่โกลว์เล่นแสงได้อย่างธรรมชาติ ด้วยการใส่ใจบำรุงผิวจาก 3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำแล้วผิวจึ้งแน่นอน

ไอเท็มที่ต้องมี เพื่อช่วยเปิดออร่าผิวใสพร้อมรับการบำรุงอย่างเต็มที่ สูตรแรกยกให้ GIFFARINE HYA-INTENSIVE WHITENING PRE-SERUM (กิฟฟารีน ไฮยา อินเทนซีฟ ไวท์เทนนิ่ง พรี-ซีรั่ม) ซึ่งเป็นซีรั่มสูตรเข้มข้น ที่มีเนื้อบางเบา โดยใช้ขั้นตอนแรกก่อนการบำรุง อุดมไปด้วย ไฮยาลูรอนบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 100% Natural (Ecocert Cosmetic) จากเยอรมนี มอบความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยลดเลือนริ้วรอย ให้ผิวตึงกระชับและเรียบเนียน นอกจากนี้ยังมี สารสกัดจากดอกไม้ 3 สายพันธุ์ จากประเทศฝรั่งเศส และ สารสกัดมะนาวคาเวียร์ จากประเทศออสเตรเลีย ที่นับว่าเป็น Natural AHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ดูสดใสและเปล่งปลั่งมากขึ้น รวมถึงยังมีสารสกัดจากดอกซากุระ จากประเทศเกาหลี ที่ช่วยยับยั้งกระบวนการเกิด AGEs (Advanced Glycation End Products) หรือ สารที่ทำให้ผิวเกิดการเสื่อมสภาพ โดยช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิว ป้องกันการเกิดริ้วรอย และมี Vitamin B3 ที่ให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

เสริมการบำรุงผิวในขั้นตอนต่อไปด้วย GIFFARINE HYA SUPER CONCENTRATE SERUM (กิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร์ คอนเซนเทรท ซีรั่ม) ที่สุดแห่งการบำรุงล้ำลึก โดยเป็นซีรั่มเข้มข้น อัดแน่นด้วยสารบำรุงเต็มประสิทธิภาพ จาก 3 กลไกสำคัญ

การเติมน้ำให้ผิว ด้วย Natural Hyaluron 100% จากเยอรมนี และ Hyaluron 3D Complex ที่ผสาน Hyaluron มากถึง 3 ขนาดโมเลกุล จากเกาหลี ที่ทำให้ซึมผ่านผิวได้ดี อีกทั้งช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำบนผิว และลดการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิว จึงทำให้ผิวฉ่ำน้ำ อิ่มฟู

เสริมโครงสร้างผิว ด้วย Peptide Complex จากฝรั่งเศส ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจน และไกลโคสะมิโนไกลแคน ที่เป็นปัจจัยในการเสริมความแข็งแรงให้กับผิว มอบผิวแลดูอ่อนเยาว์

ล็อกความชุ่มชื้น ด้วย Ceramide Complex จากเยอรมนี ที่มากถึง 5 ชนิด โดยช่วยเสริม Barrier สร้างความแกร่งให้กับผิว พร้อมล็อกความชุ่มชื้น ให้ผิวอิ่มน้ำ

และยังมีสารสำคัญ เพื่อบำรุงผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้ง Beta Glucan ช่วยปลอบประโลมผิวจากการเผชิญแสงแดดและความร้อน รวมถึง Vitamin E และ Vitamin B3 โดยกิฟฟารีน ไฮยา ซุปเปอร์ คอนเซนเทรท ซีรั่ม ให้ความสำคัญในการเลือกใช้นวัตกรรมพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีนำส่งสารสำคัญแบบ Advance HYA-Cera Booster ที่รวมนวัตกรรม Molecular Encapsulation และ Multi-Lamellar Delivery System โดยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว จึงทำให้ทุกครั้งที่ได้ทาซีรั่มจะซึมลึกเข้าสู่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ มอบสัมผัสเบาสบาย ไม่เหนอะหนะผิว ให้ความชุ่มชื้น ฉ่ำน้ำ และผิวโกลว์ใส ริ้วรอยแลดูตื้นขึ้น อีกทั้งยังแต่งหน้าง่ายขึ้น ด้วยผิวหน้าที่ได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึก

ปิดท้ายการดูแลผิวให้ Glass Skin เล่นแสงขั้นสุดด้วย GIFFARINE REJU GLOW SERUM (กิฟฟารีน รีจู โกลว์ ซีรั่ม) ซีรั่มน้องใหม่ล่าสุด ในเทรนด์ยุคนี้ที่ชอบผิวกระจก มีความฉ่ำเงา โดยเป็นซีรั่มที่ได้มีการพัฒนาสูตรขึ้นมาให้ช่วยบูสต์ผิวให้โกลว์ใส เรียบเนียน ด้วย Rejuvenation Skin Technology นวัตกรรม Active ประสิทธิภาพสูง บำรุงผิวได้อย่างล้ำลึก และฟื้นฟูผิวเร่งด่วน โดยมี PDRN 5,000 ppm สกัดจาก Salmon DNA ซึ่งมีโครงสร้าง DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์ ที่จะช่วยฟื้นฟูสมดุลผิวใหม่ รวมถึง Natural Hydro Effect Complex จากฝรั่งเศส และ Natural Hyaluron 100% จากเยอรมัน ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ฉ่ำวาว มีความอิ่มฟู พร้อมสาระสำคัญ ที่ช่วยให้รูขุมขนกระชับ ผิวเนียนละเอียด และปรับสมดุลความมัน Adaptogen Sebum Controller นอกจากนี้ยังมี Adenosine ที่เสริมสร้างพลังงานให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์กว่าเดิม อีกทั้ง Liposome Ceramide NP ที่ช่วยบำรุงผิวล้ำลึก ฟื้นฟูผิวแลดูแข็งแรง อีกทั้งลดผิวคล้ำเสียจากรังสียูวี จาก Vitamin B3 และ Glutathione โดยเนื้อสัมผัสไม่เหนอะหนะ และซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็ว สร้างผิวฉ่ำเงา โกลว์ใส ดุจผิวกระจก ได้แบบที่พึงพอใจ