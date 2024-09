คนดังเวิร์กช็อปทำปลอกคอ ดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนลูก

โรงพยาบาลสัตว์อารักษ์ สาขาทองหล่อ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด Pet Humanization ตอบโจทย์กลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เสมือนลูกหรือคนในครอบครัว มอบบริการทั้งแบบ Medical และ Non-Medical ที่ใกล้เคียงกับคนที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีที่สุด เพื่อสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก

ภายในงาน จัดเวิร์กช็อปทำปลอกคอสัตว์เลี้ยง โดยร้าน Craft & Hobby ชื่อดัง อย่าง Wander warehouse มาพร้อมกับ AirTag GPS Tracker ที่สามารถติดตามสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงชาร์มห้อยคอสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ RAVIPA (ระวิภา) รุ่น Hug & Paws ที่เปรียบเสมือนการสานสายใยความผูกพันและมิตรภาพ เข้ากับสัญลักษณ์นำโชคให้ทั้งเจ้าของ รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ COLLARS OF THE GUARDIANS BY ARAK ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของโรงพยาบาลสัตว์ ‘อารักษ์’ ที่หมายถึงการปกป้อง หรือผู้พิทักษ์รักษา ปลอกคอนี้จึงเปรียบเสมือนอารักษ์ที่จะคอยปกป้องดูแล และติดตามสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย เหมือนมีคนคอยดูแล 24 ชม.

พร้อมเชิญชวนนักแสดงและเหล่าเซเลบชื่อดัง แอน ทองประสม, มาริสา อานิต้า, แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ, น้ำหวาน-ภูริตา สุปินชุมภู, ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล และนิกส์-สุฐิตา โชติจุฬางกูร ร่วมเวิร์กช็อปทำปลอกคอสัตว์เลี้ยง COLLARS OF THE GUARDIANS BY ARAK กันอย่างสนุกสนาน