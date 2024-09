ยูนิโคล่ X Magnum Photos เปิดตัวเสื้อยืด Peace For All ดีไซน์ใหม่

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวเสื้อยืดดีไซน์ใหม่ 3 แบบ สำหรับโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL พร้อมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลผ่านนิทรรศการภาพถ่ายระดับนานาชาติครั้งสำคัญ ด้วยความร่วมมือกับ Magnum Photos สมาคมด้านการถ่ายภาพระดับนานาชาติชื่อดัง จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก - PEACE FOR ALL งานนี้จะถูกจัดขึ้นบริเวณพื้นที่สาธารณะในกว่า 10 เมืองทั่วโลกเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนิทรรศการในครั้งนี้เริ่มต้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2567 และเมืองอื่นๆ ตามลำดับ

นิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก – PEACE FOR ALL คือนิทรรศการรวมภาพถ่ายสุดสร้างสรรค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนใคร โดยงานนี้จัดแสดงคอลเลคชันภาพถ่ายที่ลึกซึ้ง ทรงพลัง และเปี่ยมอารมณ์ โดยช่างภาพจาก Magnum Photos อาทิ คริสติน่า เดอ มิดเดล, ลินโดคูห์เล โซเบควา และโอลิเวีย อาเธอร์ โดยช่างภาพแต่ละคนได้เดินทางไปยังเวียดนาม เอธิโอเปีย และโรมาเนีย เพื่อเก็บภาพช่วงเวลาของกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ PEACE FOR ALL ผ่านมุมมองของแต่ละบุคคล โปรเจกต์นี้ต้องการให้เห็นภาพสะท้อนจากทั่วโลกในเรื่องคุณค่าของสันติภาพ และเผยให้เห็นถึงอิทธิพลระดับโลกจากโปรเจกต์ PEACE FOR ALL ของยูนิโคล่ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

โปรเจกต์ PEACE FOR ALL เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นการนำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ อาสาออกแบบโดยหลากหลายบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ จนถึงปัจจุบัน มีนักสร้างสรรค์ร่วมออกแบบเสื้อยืดนี้แล้ว 41 คน และวางจำหน่ายเสื้อยืดออกไปมากกว่า 4 ล้านตัว และรวบรวมเงินได้มากกว่า 351 ล้านบาท (หรือประมาณ 1,500 ล้านเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 เยน = 0.23 บาท) โดยยอดเงินทั้งหมดนำไปมอบให้กับองค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ 3 แห่ง คือ UNHCR, Save the Children และ Plan International

นิทรรศการภาพถ่ายจำนวน 63 ภาพ จาก ‘พลังของเสื้อผ้า’ (Power of Clothing) ของยูนิโคล่ และ ‘พลังของภาพถ่าย’ (Power of Photography) จาก Magnum Photos แสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของลูกค้าจากโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ซึ่งจะฉลองครบรอบ 2 ปีใน ปีนี้ นิทรรศการภาพถ่ายเผยความโดดเด่นของชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศเวียดนาม เอธิโอเปีย และ โรมาเนีย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโปรเจกต์ PEACE FOR ALL และแสดงให้เห็นว่าองค์กรพันธมิตรแต่ละแห่งจัดสรรเงินทุนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นไรบ้าง นอกจากนี้ นิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก PEACE FOR ALL ยังสร้างโอกาสสำคัญให้กับลูกค้ายูนิโคล่จากทั่วโลกให้รู้สึกแรงผลักดันเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการการเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่มีต่อโปรเจกต์ PEACE FOR ALL นี้

นิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก - PEACE FOR ALL เปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ Coal Drops Yard ในย่าน King’s Cross กรุงลอนดอน ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 ก่อนจะไปจัดแสดงอย่างต่อเนื่องที่เมืองต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง นิวยอร์ก โตเกียว ปารีส มิลาน เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ โซล มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ และสตอกโฮล์ม

เสื้อยืดลวดลายใหม่เพื่อเฉลิมฉลอง นิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก - PEACE FOR ALL

เพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างยูนิโคล่ และ Magnum Photos เสื้อยืด PEACE FOR ALL 3 ลวดลายใหม่พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่ 20 กันยายนเป็นต้นไปที่ร้านสาขายูนิโคล่ทั่วโลกรวมทั้ง ร้านยูนิโคล่ในประเทศไทย และออนไลน์ทาง uniqlo.com โดยลายของเสื้อยืดทั้งหมดในครั้งนี้เป็นเพื่อการเผยแพร่ภาพถ่ายจากนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก - PEACE FOR ALL เสื้อยืดแต่ละลายนั้นสื่อถึงบรรยากาศของคำว่า PEACE FOR ALL ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านมนุษยธรรมต่างๆ ในเวียดนาม โรมาเนีย และเอธิโอเปีย ผ่านมุมมองของช่างภาพ Magnum Photos ซึ่งจัดแสดงในนิทรรศการนี้เช่นกัน

กำไรทั้งหมดการจากวางจำหน่ายเสื้อยืด PEACE FOR ALL จะถูกบริจาคให้กับองค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ คือ UNHCR, Save the Children และ Plan International