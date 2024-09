คนดังฉลอง 13 ปี BAGNIFIQUE THAILAND

Bagnifique Thailand จัดงาน “REIMAGINE LUXURY Timeless: Trusted: Your” ฉลองครบรอบ 13 ปี ที่สุดจินตนาการแห่งความหรูหรา ไม่จำเป็นต้องมาจากของใหม่หรือราคาสูงเท่านั้น แต่สามารถพบได้ในสินค้ามือสองที่คงคุณค่า ความงดงามไว้ได้อย่างยาวนาน ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ พร้อมเปิดตัวร้าน Bagnifique สาขาที่ 5 ที่ The Mall Lifestore Bangkapi ชั้น M โซน M Grand Hall นำสินค้าแบรนด์เนมจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 10,000 รายการ ให้คุณได้สัมผัส พร้อมเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดพิเศษ โดยมี ธานี สามสีเจริญลาภ Chief Financial Officer Bagnifique Thailand นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น ทั้งศิลปิน นักแสดง และเซเลบริตีของไทย อาทิ แพท-ณปภา ตันตระกูล, กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วง Celebrity Talk

อีกทั้งเหล่าคนดังที่จะมาอวดแฟชั่นสุดหรู นำโดย นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์, ขนมจีน-กุลมาศ สารสาส, พลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ, ปุ้ย-พิมลวรรณ หุ่นทองคำ และ เบียร์-พันธ์เลิศ ใบหยก ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ตู่-ภพธร