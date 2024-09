“เธอดีที่สุด (What I say is true)” มิวสิกวิดีโอล่าสุดจากสอง Friend of Shiseido Ultimune

“เธอดีที่สุด (What I say is true)” เพลงใหม่ล่าสุดจาก วี วิโอเลต วอเทียร์ Friend of SHISEIDO ULTIMUNE ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแคมเปญ BELIEVE IN BEAUTY ของ SHISEIDO เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี เซรั่ม ULTIMUNE โดยได้ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friend of SHISEIDO ULTIMUNE ร่วมแสดง Music Video เพื่อจุดประกายให้ทุกคนเชื่อมั่นและรักตัวเองในแบบของตัวเอง

โดยวี วิโอเลต วอเทียร์ ได้แต่งเพลงนี้ขึ้น ร่วมกับ แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ หรือ แอ้ม CU Band และปกป้อง จิตดี โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของ SHISEIDO ในเรื่องพลังแห่งความงาม และความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่อยากเป็นส่วนเล็กๆให้ทุกคนรักตัวเองในแบบของตัวเอง สามารถยอมรับ โอบกอดสิ่งต่างๆที่ต้องพบเจอ และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง เพราะว่า ทุกคนนั้น “ดีที่สุดในแบบของตัวเอง” เหมือนกับแนวคิดเบื้องหลังของการรังสรรค์เซรั่ม ULTIMUNE ที่มุ่งเน้นการเสริมเกราะป้องกันผิว เพื่อส่งมอบผิวแข็งแรง สุขภาพดี สำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

และยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ กับการร่วมงานกันใน Music Video ครั้งแรกของ วี วิโอเลต และ วิน เมธวิน Friend of SHSEIDO ULTIMUNE มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่สวยงาม และส่งต่อพลังบวก เพื่อเชิดชูทุกความงามในแบบของทุกคน