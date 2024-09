เซเลบปาร์ตี้เปิดตัวบีชคลับเต็มรูปแบบ

กิจจา หอรักษา, เศกสรรค์ สินสมบูรณ์ และปิญาพร เพชรแก้ว 3 ผู้ก่อตั้ง “เซเว่นตี้ไนน์ บีช คลับ แอนด์ รีสอร์ท สมุย” (79 Beach Club and Resort Samui) จัดงานเปิดตัวบีชคลับเต็มรูปแบบบนเกาะสมุย สัมผัสความสนุกสนานแบบอินฟินิตี้ของบีชคลับที่แท้จริง พร้อมสีสันวันพักผ่อนแบบไม่ซ้ำใคร ในบรรยากาศที่แตกต่างของแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืน ในคอนเซ็ปต์ Bar Everywhere, Fullmoon Everyday, Happy hour is better hour อย่างโดดเด่นด้วยดวงจันทร์และกระต่าย ที่สื่อไปถึงบรรยากาศของงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยดนตรีและเสียงเพลงเร้าใจ ผสานสีสันอันสดใสของบรรยากาศริมสระว่ายน้ำ ที่ตัดกับสีของท้องฟ้า น้ำทะเล และหาดทราย

งานนี้เหล่าดาราเซเลบริตีระดับแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมฉลองคับคั่ง อาทิ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, เทศน์-เฮนรี ไมรอน, เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, แดนนี่-ดานิเอล เบล็สซิ่ง, อ้น-ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ปาณนุษา บุญศรี และสุพรทิพย์ ช่วงรังษี โดยมีไฮไลต์อยู่ที่คอนเสิร์ตจาก TWOPEE SOUTHSIDE!!! ทั้งยังมีไลน์อัพดีเจชื่อดัง อาทิ DJ T-GECKO ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสัน