ประกาศแล้วผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ่านปากกาพิกม่า ในคอนเซ็ปต์เส้นทางสู่โลกกว้าง

เฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ของวงการ การจัดงานประกาศรางวัลการประกวดผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ่านปากกาพิกม่า ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Glow Your Way เส้นทางสู่โลกกว้าง” โดยบริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ PIGMA I AM ORIGINAL ซึ่งครั้งนี้ได้รับการตัดสินของศิลปินรุ่นใหญ่ อย่าง ภูมิ-ธนิสร์ (สะอาด), เตย-สุทธิภา, ตุ่ม ทรงพล และฮ่องเต้ กนต์ธร ที่อาคารอัญชปัญญา (Art & Co-Living Space) ณ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

PIGMA I AM ORIGINAL ถือเป็นโครงการประกวดวาดภาพที่ให้โอกาสศิลปินหน้าใหม่ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงตัวตน สร้างสรรค์งานศิลปะในแบบฉบับของตัวเอง มีความ original แต่สื่อสารแนวคิดเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง จุดเด่นของโครงการที่ได้นำศิลปินที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เข้าถึงและเรียนรู้จากไอดอลด้านศิลปะที่ตนเองรัก และสนใจ ซึ่งการจัดการประกวดครั้งที่ 5 นี้ ยังคงได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลาม มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงาน ท่ามกลางกระแสศิลปะยุคดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ แสดงให้เห็นว่ายังมีเยาวชน คนรุ่นใหม่ จำนวนมากที่ยังมีความสามารถและต้องการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และผลิตงานขึ้นมาด้วยลายเส้นที่เป็นออริจินัลของตัวเอง อีกทั้งยังกล้าที่จะส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และก้าวสู่โลกแห่งศิลปะต่อไป

โครงการ PIGMA I AM ORIGINAL เป็นโครงการที่สนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและมีความสามารถทางด้านศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นอกจากจะเป็นเวทีสำหรับการประกวดแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการพบปะระหว่างศิลปิน อาจารย์ และกลุ่มคนรักศิลปะมาพบกัน และที่สำคัญคือการได้แสดงความเป็น Original ของผู้เข้าประกวดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และที่สำคัญยังเป็นโอกาสในการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับศิลปิน แบรนด์ต่างๆ หรือการเก็บ portfolio ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือในการทำงาน และในครั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลยังได้นำไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ได้เข้าถึงประชาชนทั่วไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2567 เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างเมล็ดพันธุ์ แห่งโลกศิลปะ อีกทั้งยังสนับสนุนศิลปินและวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย

ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนจากซากุระมูลค่า 5,000 บาท ในครั้งนี้ ได้แก่

และผู้ได้รับรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนจากซากุระ มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่

วรรณวริน ปัทมวิภาตรางวัลชนะเลิศ สาย Comic ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ากนธนันต์ จันทร์แจ่มรางวัลชนะเลิศ สาย Comic ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจุฑามาส จิราพัฒน์ไพศาลรางวัลชนะเลิศ สาย Illustration ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าธิติพันธ์ วัฏฏานนท์รางวัลชนะเลิศ สาย Illustration ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าธรรมธร ชยะสุนทรรางวัลชนะเลิศ สาย Creative Drawing ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าพรรณพัชร คีรีเดชรางวัลชนะเลิศ สาย Creative Drawing ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าสาย Comic - ชัญญาพัชญ์ พัฒนาสาย Illustration - ศุภกร ปัญญาสงค์สาย Creative Drawing - จิรัชยา วิจิตรจิตเลิศ