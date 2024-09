กาแล็คซี่ มาเก๊า คว้ารางวัล “รีสอร์ทแบบครบวงจรที่ดีที่สุด” เป็นปีที่ 2

ผงาดยิ่งใหญ่กาแล็คซี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป (Galaxy Entertainment Group หรือ GEG) คว้าสี่รางวัลสำคัญจากงาน IAG Academy IR Awards ประจำปี 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทแบบครบวงจรจากมาเก๊าที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในงานนี้ โดยหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับก็คือ “ซีอีโอดีเด่น” (Outstanding CEO) ที่มอบให้กับนายฟรานซิส ลุ่ย รองประธานของ GEG ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ และแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ Galaxy Macau ซึ่งเป็นธุรกิจเรือธงของ GEG ยังได้รับรางวัล “รีสอร์ท แบบครบวงจรที่ดีที่สุด” (Best Integrated Resort) และ “รีสอร์ทแบบครบวงจรที่นำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุด” (Best Overall F&B Offering by an IR) เป็นปีที่สองติดต่อกัน ส่วนทางด้าน Raffles at Galaxy Macau ซึ่งเป็นโรงแรมจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ได้รับรางวัล “โรงแรมในรีสอร์ทแบบครบวงจรที่ดีที่สุด” (Best Hotel Attached to an IR) นายแอนดี้ ลี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานของโรงแรมสตาร์เวิลด์ (StarWorld Hotel) เข้าร่วมพิธีและรับรางวัลต่างๆในนามของ GEG

Galaxy Macau ได้รับความนิยมตลอดมาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนแบบครบวงจรระดับโลก โดยมีโรงแรมเครือนานาชาติถึง 8 แห่ง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายนอกเหนือจากสถานคาสิโน อย่างเช่น ร้านอาหารกว่า 120 แห่ง ตั้งแต่ร้านระดับมิชลินสตาร์ไปจนถึงร้านรสเลิศแบบดั้งเดิม โดยมีรางวัล “Best Overall F&B Offering by an IR” ที่ได้รับในปีนี้เป็นเครื่องยืนยัน

นอกจากนี้ Galaxy Macau ยังมี Grand Resort Deck สวนน้ำลอยฟ้าระดับโลก Galaxy Promenade ที่มีร้านขายสินค้าหรูแบรนด์ดังและสปาระดับห้าดาว แล้วก็มี Galaxy Cinemas โรงภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูหราและบริการที่คัดสรรสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน ส่วน Raffles at Galaxy Macau นั้นเป็นโรงแรมในเครือ Raffles ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีแต่ห้องสวีททั้งหมด โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปีที่แล้ว Raffles at Galaxy Macau นั้นมีพนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ยอดเยี่ยม จึงได้รางวัล “Best Hotel Attached to an IR” มาครองในปีนี้ และอีกไม่นานประมาณกลางปีหน้า Capella at Galaxy Macau อีกโรงแรมจากแบรนด์ระดับโลก ก็จะเปิดให้บริการเป็นลำดับที่เก้าใน Galaxy Macau ซึ่งจะช่วยเสริมสถานะของมาเก๊าด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนระดับไฮเอนด์เพิ่มขึ้น